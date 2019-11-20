صور أضواء أشكال هندسية على المناظر الطبيعية الجبلية

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,144
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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تصاميم ومشاريع الأشكال الهندسية على المناظر الطبيعية الجبلية

يستكشف فنان الأرض الأسبانية خافيير رييرا العلاقة بين الهندسة والطبيعة من خلال تسليط أشعة الضوء مباشرة على الغطاء
النباتي والمناظر الطبيعية،ويؤكّد أنها أبعاد كامنة أو طاقات مضمّنة في البيئة الطبيعية.

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في أمان الله
 
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