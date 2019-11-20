تكريم الاختين ❤ sanaya ❤❤اية نور اليقين❤

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
3,174
النقاط
1,891
محل الإقامة
من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
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للماويين اهلا وسهلا ومرحباابكم
هنا في منتدى المطبخ الجزائري
للمةالجزائرية

اللمة الجزائرية دائمة الشكر
لاعضائها الاعزاء الذين لايبخلون عليها بتقديمهم لكل ماهو جديدومفيد وحصرى لها


وتبعاا لذلك
اتشرف اليوم بتكريم اختين بارزتين في اللمة
اولها :

الاخت
@sanaya

وذلك عرفاناا على تميزها في سلسلة الاكل الصحى


نقدم لها الوسام التالى



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ثانيا:
الاخت
@ايقين

وذلك عرفاناا على مواصلتهاالعطاء بتقديم افضل الوصفات الحصرية للمة

نقدم لها الوسام التالى :

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❤❤نتمى لكم مزيداا ممن االتألق❤❤
❤❤❤❤اللمة ممتنة لكن❤❤❤❤
❤❤❤❤❤❤




دمتم في حماية الله وحفظه

 

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