تكريم الاختين ❤ sanaya ❤❤اية نور اليقين❤

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:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
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للماويين اهلا وسهلا ومرحباابكم
هنا في منتدى المطبخ الجزائري
للمةالجزائرية
اللمة الجزائرية دائمة الشكر
لاعضائها الاعزاء الذين لايبخلون عليها بتقديمهم لكل ماهو جديدومفيد وحصرى لها
وتبعاا لذلك
اتشرف اليوم بتكريم اختين بارزتين في اللمة
اولها :
الاخت
@sanaya
وذلك عرفاناا على تميزها في سلسلة الاكل الصحى
نقدم لها الوسام التالى
ثانيا:
الاخت
@ايقين
وذلك عرفاناا على مواصلتهاالعطاء بتقديم افضل الوصفات الحصرية للمة
نقدم لها الوسام التالى :
نتمى لكم مزيداا ممن االتألق
اللمة ممتنة لكن
دمتم في حماية الله وحفظه
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