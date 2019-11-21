ﻓﻼ ﺑُﺪَّ ﻟﻜﻞ ﺃﺣﺪٍ ﺃﻥ ﻳُﻌﺬِّﺏَ ﺷﻴﻄﺎﻧَﻪ ، ﺃﻭ ﻳﻌﺬِّﺑُﻪ شيطانه



قال رسول الله ﷺ : قال رسول الله ﷺ :

إنَّ المؤمنَ ليُنضي شيَاطِينَه ؛ كما

يُنضـي أحـدُكم بعيرَه فـي السَّـفـرِ )

- السلسلة الصحيحة (٣٥٨٦) -

ﻳﻨﻀﻲ

المصدر: ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ (٧٩٣٢) المصدر: ﺑﺪﺍﺋﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ (٧٩٣٢)

: ﺃﻱ ﻳُﺘﻌﺐ ﺑﻌﻴﺮﻩ ﻭﻳُﻜـﺪُّﻩﻭﻳُﺮﻏﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ .قال الإمام ابن القيم رحمه الله ﻣﻌﻠﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ السابق :( ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺍﻋﺘﺮﺿﻪ ؛ ﺻَﺐَّ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﻁ ﺍﻟﺬﻛﺮ ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ، ﻭﺍﻹﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ، ﻭﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ، ﻓﺸَﻴﻄﺎﻧﻪ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﺬﺍﺏٍ ﺷﺪﻳﺪ ،ﻟﻴﺲ بمنزلة ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺍﻟﻔﺎﺟﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺭﺍﺣﺔ ، ﻭﺩﻋﺔ ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻮﻳًّﺎ ﻋﺎﺗﻴًﺎ ﺷﺪﻳﺪًﺍ ،ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳُﻌﺬِّﺏ ﺷﻴﻄﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻭﺗﻮﺣﻴﺪﻩ ، ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺎﺭﻩ ، ﻭﻃﺎﻋﺘﻪ ؛ ﻋﺬَّﺑﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺑﻌﺬﺍﺏ ﺍﻟﻨﺎﺭ ؛ ﻓﻼ ﺑُﺪَّ ﻟﻜﻞ ﺃﺣﺪٍ ﺃﻥ ﻳُﻌﺬِّﺏَ ﺷﻴﻄﺎﻧَﻪ ، ﺃﻭ ﻳﻌﺬِّﺑُﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧُﻪ ..! ) .