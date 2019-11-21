السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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هل تعلم معنى كلمة ( جزاك الله خيراً ) ؟



أغلب الناس حين تقدم لهم معروف يقولون : (جزاك الله خيراً)

فما معنى هذه الكلمة الطيبة ؟



هي كلمة خير تدل على كل ما هو طيب عند الله تعالى

قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم :

( من صُنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك الله خيراً، فقد أبلغ في الثناء )

[رواه النسائي والترمذي]

المعنى :

- جزاك الله خيراً : أي قضى لك بخير وأثابك عليه، أو أعطاك خيراً من خيري الدنيا والاخرة .

- فقد أبلغ في الثناء : أي بذل الجهد في مكافأتك لاعترافه بالتقصير وبعجزه عن جزاءك، ففوّض جزاءك الى الله ليجزيك الجزاء الأوفى .

من معاني هذه الكلمة الطيبة :

جزاك الله خيراً بأن يمُنَّ عليك برؤية وجهه الكريم

جزاك الله خيراً بأن يزحزحك عن النار

جزاك الله خيراً بأن يُدخلك الجنّة

جزاك الله خيراً بأن تتبع سُنّة سيد الخلق وحبيب الحق

جزاك الله خيراً بأن يهديك صراطه المستقيم

جزاك الله خيراً بأن لا يسلِّط عليك الشيطان الرجيم

جزاك الله خيراً بأن يبارك لك في رزقك وعملك

جزاك الله خيراً بأن يرزقك حلالاً ويصرف عنك الحرام

جزاك الله خيراً بأن يجعلك بارّاً بوالديك

جزاك الله خيراً بأن يُهيئ لك زواجاً ناجحاً طيبّاً

جزاك الله خيراً بأن يرزقك ذرّيةً صالحة

جزاك الله خيراً بأن يُمتّعك بصحة طيبة وعقلٍ سليم

جزاك الله خيراً بأن تعيش تقيّاً وتكون قوياً

جزاك الله خيراً بأن يكتب لك حُسن الخاتمة .



سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول :

( لو يعلم أحدكم ما له في قوله لأخيه : جزاك الله خيراً ، لأَكثَرَ منها بعضكم لبعض ) .

( جزاكم الله خيراً )