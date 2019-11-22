الـرد على قـول مـن يقـول أن عـورة المـرأة مـع المـرأة ڪـعورة الـرجل مع الرجـل الـرد على قـول مـن يقـول أن عـورة المـرأة مـع المـرأة ڪـعورة الـرجل مع الرجـل

السُّــــ ↶ـــؤَال:

الشَـــيخ العَـــلّامَة مُحَمَّد بِن صَالح العثيمين - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -

الجَــــ ↶ـــوَاب:

وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [النور:31]

ألمَـــصـــــدَر:

سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [56]

سائل يقـول: فضيـلة الشيـخ، حـول مـوضـوع لبـاس المـرأة: رفـعت المـرأة ثوبها من أسفل ولبست المشقوق من الخـلف أو مـن الجـانبين، وفـــﮯ الآونـة الأخـيرة ظهرت مـوضة جـديدة وهي كشف أعلى الجـسد الصـدر والأكتاف وأعلى الظـهر، فلا يسـترها شيء بحـجة أن ذلك أمام النسـاء، والمـرأة مـع المرأة لا يجـب عليهـا إلا ستـر العـورة المـغلظة، فهل هذا العمـل والـقول حق أم باطل؟ وما هو دور الرجـال والصـالحـات من النساء؟هذا فهم خاطئ، وقول باطل أن تقول المرأة: إن المرأة أمام النساء تكشف كل شيء إلا العورة المغلظة.من قال هذا؟ هذا ولا لباس الكفار -والعياذ بالله-❐ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لباس نساء الصحابة في البيوت لباس يستر من الكف -كف اليد- إلى الكعب -كعب القدم- وهذا في البيوت، فإذا خرجت لبست القفازين لتستر اليدين، وأرخت ذيل ثوبها إلى شبر أو إلى ذراع حتى لا تنكشف الأقدام.↢ هكذا كان لباس نساء الصحابة، ولا يمكن أن تجد في الصحابة أو أن يروى عن الصحابة أن المرأة تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط أبداً، لو تصور الإنسان هذه الصورة لوجدها بشعة!↢ يعني:المرأة تخرج الثدي بارزة والأكتاف وأعلى الظهر، من يقول هذا؟❐ لكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة».يعني: أنها لا تتقصد أن تنظر إلى العورة لو كشفتها المرأة المنظورة لحاجة، كما لو كانت تبول مثلاً فلا يجوز للمرأة الأخرى مثلاً أن تنظر إليها في هذه الحال؛ لأنها تنظر إلى عورة.وإذا كان الله عز وجل يقول:﴿دل على أن الثوب يصل إلى أين؟ إلى أي مكان؟ الخلاخيل، ما يخفين من زينتهن هي الخلاخيل في الرجل،وبأي شيء تخيفها؟ بالثوب،❐ ↢ وهذا دليل على أن ثياب نساء الصحابة تصل إلى الكعب، فلا تضرب بالرجل فيعلم الناس ما تخفي من الزينة؛ لأن هذا فتنة.•┈┈•◈❒❒◈•┈┈•