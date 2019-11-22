لكل من يحتـــاج المساعدة في خطط للبحوث أو البحث عن المادة العلمية

soma Tra
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 1 ماي 2019
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- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- أنثى
بســـــــــــــــــــــــــم الله الرحمـــن الرحيــــــم
صبــــاحكم / مســـــاءكم
فــــل و جــوري
من العنوان واضح ماهية الموضوع
لكن من يحتاج مساعدة في وضع أو ترتيب خطط لبحوثهم يترك تعليق بعنوان بحثه و المقياس
الأمر ينطبق أيضا على من يحتــاح إعانة في المصادر والمراجع
و سأساعدكم بقدر ما أستطيع بإذن الله
في أمــــــــــــــــــــــان الله ..
صبــــاحكم / مســـــاءكم
فــــل و جــوري
من العنوان واضح ماهية الموضوع
لكن من يحتاج مساعدة في وضع أو ترتيب خطط لبحوثهم يترك تعليق بعنوان بحثه و المقياس
الأمر ينطبق أيضا على من يحتــاح إعانة في المصادر والمراجع
و سأساعدكم بقدر ما أستطيع بإذن الله
في أمــــــــــــــــــــــان الله ..