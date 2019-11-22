لكل من يحتـــاج المساعدة في خطط للبحوث أو البحث عن المادة العلمية

بســـــــــــــــــــــــــم الله الرحمـــن الرحيــــــم



صبــــاحكم / مســـــاءكم

فــــل و جــوري



من العنوان واضح ماهية الموضوع

لكن من يحتاج مساعدة في وضع أو ترتيب خطط لبحوثهم يترك تعليق بعنوان بحثه و المقياس

الأمر ينطبق أيضا على من يحتــاح إعانة في المصادر والمراجع

و سأساعدكم بقدر ما أستطيع بإذن الله



في أمــــــــــــــــــــــان الله ..​