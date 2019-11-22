لكل من يحتـــاج المساعدة في خطط للبحوث أو البحث عن المادة العلمية

soma Tra

soma Tra

:: عضو منتسِب ::
إنضم
1 ماي 2019
المشاركات
18
النقاط
3
العمر
21
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
بســـــــــــــــــــــــــم الله الرحمـــن الرحيــــــم

صبــــاحكم / مســـــاءكم
فــــل و جــوري

من العنوان واضح ماهية الموضوع
لكن من يحتاج مساعدة في وضع أو ترتيب خطط لبحوثهم يترك تعليق بعنوان بحثه و المقياس
الأمر ينطبق أيضا على من يحتــاح إعانة في المصادر والمراجع
و سأساعدكم بقدر ما أستطيع بإذن الله

في أمــــــــــــــــــــــان الله ..
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top