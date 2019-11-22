دار الكبار

السلام عليكمجيت نطل على لحباب تاع زمان لقيتهم قفلو علينا البيبان ماعندكش الصلاحية يا فلان باش تبعث رسالة إطمنانالحصول يخي تعرفوني فنيان و هراف و كلامي عيان ايمالا ماكان لاه نطول اللسان نجيكم من لخر يا شبانحبيت نطمن على كل الأعضاء تاع بكري سيرتو سيرتو الباريود تاع 2010 حتى 2015بلاما نذكر الأسامي لي يشوف الميضوع يجي هنا