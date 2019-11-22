دار الكبار

Rochdi.dz

Rochdi.dz

:: عضو شرفي ::
إنضم
22 جانفي 2009
المشاركات
3,438
النقاط
351
محل الإقامة
هنا برك
الجنس
ذكر
السلام عليكم
جيت نطل على لحباب تاع زمان لقيتهم قفلو علينا البيبان ماعندكش الصلاحية يا فلان باش تبعث رسالة إطمنان :cry:
الحصول يخي تعرفوني فنيان و هراف و كلامي عيان ايمالا ماكان لاه نطول اللسان نجيكم من لخر يا شبان
حبيت نطمن على كل الأعضاء تاع بكري سيرتو سيرتو الباريود تاع 2010 حتى 2015
بلاما نذكر الأسامي لي يشوف الميضوع يجي هنا
:love::love::love:
 
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