صور رائعة للبرق

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"" وَ مِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَ طَمَعًا وَ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ""

الآية 24 من سورة الروم