سريلانكا " شقيق الرئيس الجديد يترأس الحكومة ويتولى ست مناصب وزارية

السلام وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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أعلن رئيس سريلانكا المنتخب غوتابايا راجاباكسا أمس الجمعة تشكيل حكومة مؤقتة من 16 عضوا

برئاسة شقيقه ماهيندا راجاباكسا، الذي سيتولى لوحده ست وزارات معا، حيث أدّى الوزراء

اليمين الدستورية أمام الرئيس. ​

وسلّم الرئيس السريلانكي، الذي انتخب قبل أسبوع، شقيقه الأكبر ماهيندا حقائب كل من المالية

والاقتصاد والإسكان والتطوير الحضري والمياه والشؤون البوذية، بحسب وكالة أسوشيتد برس. ​