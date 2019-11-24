زواج من نوع أخر حسب ما جاء في جريدة أوغندية

البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 1,214
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*=*=*=*=*=*
*************
تصدّرت امرأة أوغندية، تبلغ من العمر 36 عاما، عناوين الأخبار في وسائل الإعلام لإقدامها
على الزواج من ثلاثة رجال في آن واحد بعد أن وصفت "الزواج الأحادي" بأنه "فاشل"
*=*=*=*=*=*
*************
تصدّرت امرأة أوغندية، تبلغ من العمر 36 عاما، عناوين الأخبار في وسائل الإعلام لإقدامها
على الزواج من ثلاثة رجال في آن واحد بعد أن وصفت "الزواج الأحادي" بأنه "فاشل"