زواج من نوع أخر حسب ما جاء في جريدة أوغندية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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تصدّرت امرأة أوغندية، تبلغ من العمر 36 عاما، عناوين الأخبار في وسائل الإعلام لإقدامها

على الزواج من ثلاثة رجال في آن واحد بعد أن وصفت "الزواج الأحادي" بأنه "فاشل"