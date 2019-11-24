زواج من نوع أخر حسب ما جاء في جريدة أوغندية

البشير البشير

البشير البشير

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منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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تصدّرت امرأة أوغندية، تبلغ من العمر 36 عاما، عناوين الأخبار في وسائل الإعلام لإقدامها
على الزواج من ثلاثة رجال في آن واحد بعد أن وصفت "الزواج الأحادي" بأنه "فاشل"

وخصّصت لهم ثلاثة أكواخ صغيرة في مُجمّعِها السكني الخاص بها !!

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لا حول ولا قوة إلّا باللّه العظيم
في أمان الله
 
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