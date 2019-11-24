اعتراف من نوع خطير .....................

ام أمينة

ام أمينة

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
6,420
النقاط
851
الجنس
أنثى
السلام عليكم

قالك واحد الثلاثة تفاهمو يسرقو بنكة و فاقولهم لابوليس هربو
الاول لقا بوطو تع تريسيتي طلع معاه قالولو انت لي رحت تسرق البنكة قالهم خاطيني انا اليكتريسيان و عيطولي نصلح عطب
الثاني دخل تحت واحد الطونوبيل قالولو انت لي رحت تسرق البنكة قالهم خاطيني قالهم انا خاطيني من الصباح و راني نخدم فهاد الطونوبيل
الثالث ما لقاش وين يتخبا لقى غير واحد الحمار حاشاكم تخبا تحتو قالولو انت لي رحت تسرق البونكة قالهم انا خاطيني انا درك لي تولدت

 
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