اعتراف من نوع خطير .....................

السلام عليكم



قالك واحد الثلاثة تفاهمو يسرقو بنكة و فاقولهم لابوليس هربو

الاول لقا بوطو تع تريسيتي طلع معاه قالولو انت لي رحت تسرق البنكة قالهم خاطيني انا اليكتريسيان و عيطولي نصلح عطب

الثاني دخل تحت واحد الطونوبيل قالولو انت لي رحت تسرق البنكة قالهم خاطيني قالهم انا خاطيني من الصباح و راني نخدم فهاد الطونوبيل

الثالث ما لقاش وين يتخبا لقى غير واحد الحمار حاشاكم تخبا تحتو قالولو انت لي رحت تسرق البونكة قالهم انا خاطيني انا درك لي تولدت



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