اعتراف من نوع خطير .....................

ام أمينة
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منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
طاقم المرشحين
السلام عليكم
قالك واحد الثلاثة تفاهمو يسرقو بنكة و فاقولهم لابوليس هربو
الاول لقا بوطو تع تريسيتي طلع معاه قالولو انت لي رحت تسرق البنكة قالهم خاطيني انا اليكتريسيان و عيطولي نصلح عطب
الثاني دخل تحت واحد الطونوبيل قالولو انت لي رحت تسرق البنكة قالهم خاطيني قالهم انا خاطيني من الصباح و راني نخدم فهاد الطونوبيل
الثالث ما لقاش وين يتخبا لقى غير واحد الحمار حاشاكم تخبا تحتو قالولو انت لي رحت تسرق البونكة قالهم انا خاطيني انا درك لي تولدت
قالك واحد الثلاثة تفاهمو يسرقو بنكة و فاقولهم لابوليس هربو
الاول لقا بوطو تع تريسيتي طلع معاه قالولو انت لي رحت تسرق البنكة قالهم خاطيني انا اليكتريسيان و عيطولي نصلح عطب
الثاني دخل تحت واحد الطونوبيل قالولو انت لي رحت تسرق البنكة قالهم خاطيني قالهم انا خاطيني من الصباح و راني نخدم فهاد الطونوبيل
الثالث ما لقاش وين يتخبا لقى غير واحد الحمار حاشاكم تخبا تحتو قالولو انت لي رحت تسرق البونكة قالهم انا خاطيني انا درك لي تولدت