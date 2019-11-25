كيفية الوضوء للصلاة

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islam77

:: عضو منتسِب ::
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تعريف الوضوء
الوضوء لغة
الحسن والنظافة.
الوضوء شرعًا
استعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية التطهر.
حكم الوضوء
الوضوء إما واجب، وإما مستحب:
- يجب الوضوء لثلاثة أشياء:
1- الصلاة:
قال الله جل وعلا: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ) [المائدة: 6].
2- الطواف بالكعبة:
لقوله (ص) للمرأة الحائض: «لا تطُوفِي حتى تَطْهُري» (رواه البخاري).
3- مس المصحف:
لقوله تعالى: ( لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُطَهَّرُونَ ٧٩ ) [الواقعة: 79]
الوضوء لمس المصحف
الوضوء للطواف
الوضوء للصلاة
ب- يستحب الوضوء فيما عدا ذلك
لقوله (ص): «وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ» (رواه أحمد)، يتأكد الاستحباب عند: تجديد الوضوء لكل صلاة، والوضوء لذكر الله والدعاء، وعند قراءة القرآن، وقبل النوم، وقبل الاغتسال، ومِنْ حَمْل الميت، وبعد أي حدث - ولو لم يرد الصلاة- .
الوضوء لذكر الله
الوضوء عند النوم
الوضوء عند قراءة القرآن
الوضوء بعد حمل الميت
 
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