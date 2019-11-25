كيفية الوضوء للصلاة

تعريف الوضوء

حكم الوضوء

- يجب الوضوء لثلاثة أشياء:

ب- يستحب الوضوء فيما عدا ذلك

الوضوء لغةالحسن والنظافة.الوضوء شرعًااستعمال الماء في أعضاء مخصوصة بنية التطهر.الوضوء إما واجب، وإما مستحب:قال الله جل وعلا:[المائدة: 6].لقوله (ص) للمرأة الحائض:(رواه البخاري).لقوله تعالى:[الواقعة: 79]الوضوء لمس المصحفالوضوء للطوافالوضوء للصلاةلقوله (ص):(رواه أحمد)، يتأكد الاستحباب عند: تجديد الوضوء لكل صلاة، والوضوء لذكر الله والدعاء، وعند قراءة القرآن، وقبل النوم، وقبل الاغتسال، ومِنْ حَمْل الميت، وبعد أي حدث - ولو لم يرد الصلاة- .الوضوء لذكر اللهالوضوء عند النومالوضوء عند قراءة القرآنالوضوء بعد حمل الميت