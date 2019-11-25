صلاة الجنازة أركان صلاة الجنازة
1- القيام مع القدرة.
2- التكبيرات الأربع.
3- قراءة الفاتحة.
4- الصلاة على النبي .
5- الدعاء للميت.
6- الترتيب.
7- التسليم. سنن صلاة الجنازة
1- الاستعاذة قبل القراءة.
2- الدعاء لنفسه وللمسلمين.
3- الإِسرار في القراءة.
4- تكثير الصفوف، بأن تكون ثلاثة فأكثر. صفة صلاة الجنازة
يقف الإمام عند رأس الميت إن كان رجلا، وعند وسط الميت إن كان امرأة، ويقف المأمومون خلفه كبقية الصلوات، ثم يكبر أربع تكبيرات تفصيلها كالتالي :
1- يكبر التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإِحرام، ويستعيذ ويسمي ولا يقول دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحة.
2- يكبر التكبيرة الثانية، ويصلي على النبي كما في صفة الصلاة عليه في التشهد الأخير.
3- يكبر التكبيرة الثالثة، ويدعو للميت ولنفسه وللمسلمين، ومن ذلك: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ» (رواه مسلم).
وإِذا كان الميت أنثى أنَّث الضمير في الدعاء.
وإِن كان الميت طفلاً أو سِقْطًا [ السقط: الجنين يسقط من بطن أمه قبل تمامه] قال « اللهم اجعله ذخرًا لوالديه، وفَرَطًا [ الفَرَط: السابق والمتقدم] وأجرًا، وشفيعًا مجابًا» (رواه البخاري). «اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إِبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم»
4- يكبر التكبيرة الرابعة، ويسكت بعدها قليلاً، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه أو تسليمتين.