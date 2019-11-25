الحسن والحسين يعلمان الرجل الوضوء دون ان يشعراه انهم أعلم منه

هذه قصة ينبغي أن يدرسها كل من يدعو إلى الله عز وجل ويجعلها دائما نصب عينيه.

ذات يوم وجد الحسن والحسين سبطا النبي صلى الله عليه وسلم وجدا رجلا لا يحسن الوضوء.. فماذا فعلا ؟ انظر إلى فعلهما وتعلم الذوق في الدعوة إلى الله منهما.

ذهبا إليه.. فقال الحسن: يا سيدي ، أخي هذا يدّعي أنه يتوضأ أحسن مني ، وأنا أقسم أنني أتوضأ كما يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ، فاحكم بيننا وانظر إلى وضوئه ووضوئي ، ثم قل أينا يتوضأ كما يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل الحسن وتوضأ ، وأسبغ الوضوء وأحسنه ، ودخل الحسين وتوضأ مثل أخيه. فقال الرجل: والله إني لا أجيد الوضوء كما تتوضآن. ما رأيك في تصرف الحسن والحسين!! تعلم الذوق والأدب الرفيع من الحسن والحسين.. واقتد بهما تصل إلى ما تريد بأرق وألطف الأساليب.

من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف