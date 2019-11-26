ارز كيما نحب نطيبو في دارنا

خيرة جانت
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
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السلام عليكم
في قدرة نضع بصل مقطع وزيت نخليه يذبال شوي ونضيف قطع لحم حسب الرغبة ونتبل بالملح والثوم والفلفل الأسود و الكمون ونضيف الطماطم المصبرة نخليه يتجمر مليح بعدها نمرق ونضيف القرعة والزرودية ونخلي المرقة طيب حتى تعقد تقريبا. ونرمي فيها قرن حار طبعا اختيارية هذي المرحلة.
في المقابل نحط قدرة فيها ماء ، شوية زيت وملح تغلي
ثم نضيف الأرز تاعنا نخليه يطيب نص طياب نصفيه ونغسلو بماء بارد ونخليه يقطر مليح ثم نديرلو شوي زيت ونرجعو يفور مليح وتقدري تدفني فيه قرن حار يمد البنة ،بعدها يقدم في صحن ويمرق وطريقة التقديم اختيارية طبعا بالصحة والراحة
بدون إطالة إليكن الصور
تحياتي انا خيرو أحبكم في الله كثيرا
في قدرة نضع بصل مقطع وزيت نخليه يذبال شوي ونضيف قطع لحم حسب الرغبة ونتبل بالملح والثوم والفلفل الأسود و الكمون ونضيف الطماطم المصبرة نخليه يتجمر مليح بعدها نمرق ونضيف القرعة والزرودية ونخلي المرقة طيب حتى تعقد تقريبا. ونرمي فيها قرن حار طبعا اختيارية هذي المرحلة.
في المقابل نحط قدرة فيها ماء ، شوية زيت وملح تغلي
ثم نضيف الأرز تاعنا نخليه يطيب نص طياب نصفيه ونغسلو بماء بارد ونخليه يقطر مليح ثم نديرلو شوي زيت ونرجعو يفور مليح وتقدري تدفني فيه قرن حار يمد البنة ،بعدها يقدم في صحن ويمرق وطريقة التقديم اختيارية طبعا بالصحة والراحة
بدون إطالة إليكن الصور
تحياتي انا خيرو أحبكم في الله كثيرا