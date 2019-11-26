ارز كيما نحب نطيبو في دارنا

السلام عليكمفي قدرة نضع بصل مقطع وزيت نخليه يذبال شوي ونضيف قطع لحم حسب الرغبة ونتبل بالملح والثوم والفلفل الأسود و الكمون ونضيف الطماطم المصبرة نخليه يتجمر مليح بعدها نمرق ونضيف القرعة والزرودية ونخلي المرقة طيب حتى تعقد تقريبا. ونرمي فيها قرن حار طبعا اختيارية هذي المرحلة.في المقابل نحط قدرة فيها ماء ، شوية زيت وملح تغليثم نضيف الأرز تاعنا نخليه يطيب نص طياب نصفيه ونغسلو بماء بارد ونخليه يقطر مليح ثم نديرلو شوي زيت ونرجعو يفور مليح وتقدري تدفني فيه قرن حار يمد البنة ،بعدها يقدم في صحن ويمرق وطريقة التقديم اختيارية طبعا بالصحة والراحةبدون إطالة إليكن الصورتحياتي انا خيرو أحبكم في الله كثيرا