المرأة الوجه الجمالي......

لاريمان

لاريمان

:: نجمة اللمة ::
إنضم
20 ماي 2016
المشاركات
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النقاط
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الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا برواد قسم اللمة العام
اردت طرح موضوع لفت انتباهي وانا انتقل بين القنوات
واذابي ارى وجود المرأة الكاسح في مختلف العروض الاشهارية
والمحطات الاخبارية والتي تعتمد على الوجه الجمالي للمرأة
والرشاقة التي تجعلك تتوقف للنظر حتى وان كان محتوى الاشهار تافه
ولامر لايختلف كثيرا عن مقدمات الاخبار حيث انك
تتوه في الملامح الجمالية للصحفية
اكيد دون تركيز على الأخباروهكذا.....
السؤال المطروح
هل هو استغلال للمرأة واستنزافها كجسد يضفي لمسة جمالية؟
ام هو تقديرواعتراف كونها مخلوق جميل يحتاج للاخذ
بده لاثبات ذاته؟
مارأيكم؟
وشكرا




 
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