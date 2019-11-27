المريض والراقص

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
161
النقاط
13
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
المريض والراقص:
كل من ينشر عبر هذا المنتدى رسائل تثبيط لعزائم الناس. وكل من يمعن في تشويه صورة الخير في الوطن.هو مريض نفسي، تزداد حالته سوءً كلما وضعنا لمنشوره علامة إعجاب.او تعليق.
مخ الهدرة: "بالجَامْ" والمشاركة وجد الكثير من مرضى النفوس الطريق. تماما مثل الراقص " يْزيدْ ينقز و يَلوِي" حين يكثر من حوله التصفيق.
 
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