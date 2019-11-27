سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 161
- النقاط
- 13
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
المريض والراقص:
كل من ينشر عبر هذا المنتدى رسائل تثبيط لعزائم الناس. وكل من يمعن في تشويه صورة الخير في الوطن.هو مريض نفسي، تزداد حالته سوءً كلما وضعنا لمنشوره علامة إعجاب.او تعليق.
مخ الهدرة: "بالجَامْ" والمشاركة وجد الكثير من مرضى النفوس الطريق. تماما مثل الراقص " يْزيدْ ينقز و يَلوِي" حين يكثر من حوله التصفيق.
كل من ينشر عبر هذا المنتدى رسائل تثبيط لعزائم الناس. وكل من يمعن في تشويه صورة الخير في الوطن.هو مريض نفسي، تزداد حالته سوءً كلما وضعنا لمنشوره علامة إعجاب.او تعليق.
مخ الهدرة: "بالجَامْ" والمشاركة وجد الكثير من مرضى النفوس الطريق. تماما مثل الراقص " يْزيدْ ينقز و يَلوِي" حين يكثر من حوله التصفيق.