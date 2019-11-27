لن أحظى بالإجماع :

ما انا متأكد منه، انني لو أجريت انتخابات على مستوى أسرتي، لن أحظى بالإجماع، وستظل هناك معارضة احترم وجودها طالما هي جزء من الأسرة .

مخ الهدرة: ليس بالضرورة ان يُلغي أبنائي او الزوجة وجودي، وإنما تتحول المعارضة الى مصوّب لأفعالي .