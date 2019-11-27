سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 162
- النقاط
- 13
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
لن أحظى بالإجماع :
ما انا متأكد منه، انني لو أجريت انتخابات على مستوى أسرتي، لن أحظى بالإجماع، وستظل هناك معارضة احترم وجودها طالما هي جزء من الأسرة.
مخ الهدرة: ليس بالضرورة ان يُلغي أبنائي او الزوجة وجودي، وإنما تتحول المعارضة الى مصوّب لأفعالي.
ما انا متأكد منه، انني لو أجريت انتخابات على مستوى أسرتي، لن أحظى بالإجماع، وستظل هناك معارضة احترم وجودها طالما هي جزء من الأسرة.
مخ الهدرة: ليس بالضرورة ان يُلغي أبنائي او الزوجة وجودي، وإنما تتحول المعارضة الى مصوّب لأفعالي.