لن أحظى بالإجماع

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
162
النقاط
13
العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
لن أحظى بالإجماع :
ما انا متأكد منه، انني لو أجريت انتخابات على مستوى أسرتي، لن أحظى بالإجماع، وستظل هناك معارضة احترم وجودها طالما هي جزء من الأسرة.
مخ الهدرة: ليس بالضرورة ان يُلغي أبنائي او الزوجة وجودي، وإنما تتحول المعارضة الى مصوّب لأفعالي.
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,270
النقاط
571
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
جميل أن تنظر من هذه الزاوية ،،
 
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