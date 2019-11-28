ضع شهر ميلادك وانتضر حضك

sami44

sami44

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ذكر

السلام عليكم

رواد وأعضاء منتدى اللمة ان شاء الله كامل بخير

موضوع لللتسليه فقط والكل مدعو بدون استثناء

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بما انك دخلت وراك تقرأ فالموضوع حطنا. رقم شهر ميلادك فقط
نعطيك صوره تناسبك

بلا لف ولا دوران ما نضرب خط الرمل ما نشوف فالبيض
اني نقول للتسليه فقط

كل شهر من الاشهر اني كاتب حضو عندي
في ورقه
ومعاه صورتين
بعد ما تقولنا شهر ميلادك نعطوك احدى الصور ونشوفو العلاقه بينها وبينك


#sami44

 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
إنضم
3 مارس 2014
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أنثى
مساء الفل
محظوظة أن أكون أول المشاركات😍
رقم9
 
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