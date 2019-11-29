استراحة غداء

Abodi84
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السلام عليكم أيها الأخوة
رح شاركم بعض اللحظات التي كانت من المفروض تكون وقت الغداء إنما أصبحت مشوار
ثم بعض الصور للواجهه البحرية المطلة على كورنيش
كان الجو جميل جدا. و الناس الي تحب تستمتع بوقتها كان و حاضرين بالإضافة للذين مثلي كان لديهم وقت فراغ
وهنا امر جميل و هو تعبيد ممر حتى شاطئ البحر لأصحاب الهمم (العاجزين عن السير على أقدامهم) و عربات الأطفال
ثم نأتي إلى الترفية وهو سكوتر بالاجرة
كيف تدفع الأجرة و هل يمكن التحايل عليها لا يمكن لان له قفل إلكتروني مع بار كود
بإمكانك إرسال مسج من الموبايل ويتم الخصم من رصيدك قيمة الأجرة او تنزيل تطبيق خاص و المسح عبر كامرة الجوال على البار كود أيضا يتم خصم قيمة الأجرة و فتح القفل
و اخيرا. حان وقت العودة إلى العمل و اليكم صور معبر المشاة إلى الطرف الآخر الذي فيه مواقف السيارات وهو عبارة عن نفق تحت الأرض
ملاحظة هذا النفق مراقب بكاميرات مراقبة كي لا يستخدم لأغراض خارج نطاق القانون
تحياتي للجميع
رح شاركم بعض اللحظات التي كانت من المفروض تكون وقت الغداء إنما أصبحت مشوار
ثم بعض الصور للواجهه البحرية المطلة على كورنيش
كان الجو جميل جدا. و الناس الي تحب تستمتع بوقتها كان و حاضرين بالإضافة للذين مثلي كان لديهم وقت فراغ
وهنا امر جميل و هو تعبيد ممر حتى شاطئ البحر لأصحاب الهمم (العاجزين عن السير على أقدامهم) و عربات الأطفال
ثم نأتي إلى الترفية وهو سكوتر بالاجرة
كيف تدفع الأجرة و هل يمكن التحايل عليها لا يمكن لان له قفل إلكتروني مع بار كود
بإمكانك إرسال مسج من الموبايل ويتم الخصم من رصيدك قيمة الأجرة او تنزيل تطبيق خاص و المسح عبر كامرة الجوال على البار كود أيضا يتم خصم قيمة الأجرة و فتح القفل
و اخيرا. حان وقت العودة إلى العمل و اليكم صور معبر المشاة إلى الطرف الآخر الذي فيه مواقف السيارات وهو عبارة عن نفق تحت الأرض
ملاحظة هذا النفق مراقب بكاميرات مراقبة كي لا يستخدم لأغراض خارج نطاق القانون
تحياتي للجميع