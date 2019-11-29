استراحة غداء

Abodi84

Abodi84

:: عضو مُتميز ::
إنضم
8 أفريل 2016
المشاركات
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السلام عليكم أيها الأخوة
رح شاركم بعض اللحظات التي كانت من المفروض تكون وقت الغداء إنما أصبحت مشوار
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ثم بعض الصور للواجهه البحرية المطلة على كورنيش20191125_141443_088_saved.jpg٢٠١٩١١٢٥_١٤٥٢٠٣.jpg٢٠١٩١١٢٥_١٤٤١٤١.jpg٢٠١٩١١٢٥_١٤٤١١٩.jpg٢٠١٩١١٢٥_١٤٤٠٥٨.jpg٢٠١٩١١٢٥_١٤٣٧٥٤.jpg٢٠١٩١١٢٥_١٤٢٧١١.jpg
كان الجو جميل جدا. و الناس الي تحب تستمتع بوقتها كان و حاضرين بالإضافة للذين مثلي كان لديهم وقت فراغ
وهنا امر جميل و هو تعبيد ممر حتى شاطئ البحر لأصحاب الهمم (العاجزين عن السير على أقدامهم) و عربات الأطفال
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ثم نأتي إلى الترفية وهو سكوتر بالاجرة
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كيف تدفع الأجرة و هل يمكن التحايل عليها لا يمكن لان له قفل إلكتروني مع بار كود
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بإمكانك إرسال مسج من الموبايل ويتم الخصم من رصيدك قيمة الأجرة او تنزيل تطبيق خاص و المسح عبر كامرة الجوال على البار كود أيضا يتم خصم قيمة الأجرة و فتح القفل
و اخيرا. حان وقت العودة إلى العمل و اليكم صور معبر المشاة إلى الطرف الآخر الذي فيه مواقف السيارات وهو عبارة عن نفق تحت الأرض
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ملاحظة هذا النفق مراقب بكاميرات مراقبة كي لا يستخدم لأغراض خارج نطاق القانون
تحياتي للجميع
 
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