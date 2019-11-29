انا الكلى...

chaoui boy
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 3
- العمر
- 28
- محل الإقامة
- oum el bouaghi
- الجنس
- ذكر
مرحبا..
أنا الكلى ... أشرب دمكم دون انقطاع ليلاً ونهاراً وذلك لأصفي الدم من السموم ومن ثم أطرح السموم التى تؤذيكم فى البول والمخلفات والأدوية ...
وأساهم أيضا بضبط ضغط الدم،ومعدل انتاج كريات الدم الحمراء
القبعه التى أحملها على رأسي هى (الغده الكظريه)
التى تحمل هرمونات ضروريه للحياة ...
أنا صغيرة الحجم لكن لا تستهينوا بحجمي إذا فقدتموني يوما واحدا أنا وقبعتي ينقلب حياتكم رأساً على عقب ! وستضطرون لعمل جرعات لتصفية الدم ولمدة ساعات وعدة مرات بالأسبوع وليس بنفس الفعاليه التى أملكها ...
حافظوا عليّ بشرب الكثير من الماء والتقليل من شرب الأدوية ومضادات الألم والالتهاب ولا تشربوا الأعشاب المجهولة التركيب ، ولا أى نوع من الأدويه من دون استشارة الطبيب !
وأخيراً أذكركم بنعم ربكم فالحمد والشكر يديم النعمة ...
دمتم بصحه وعافية ...
أنا الكلى ... أشرب دمكم دون انقطاع ليلاً ونهاراً وذلك لأصفي الدم من السموم ومن ثم أطرح السموم التى تؤذيكم فى البول والمخلفات والأدوية ...
وأساهم أيضا بضبط ضغط الدم،ومعدل انتاج كريات الدم الحمراء
القبعه التى أحملها على رأسي هى (الغده الكظريه)
التى تحمل هرمونات ضروريه للحياة ...
أنا صغيرة الحجم لكن لا تستهينوا بحجمي إذا فقدتموني يوما واحدا أنا وقبعتي ينقلب حياتكم رأساً على عقب ! وستضطرون لعمل جرعات لتصفية الدم ولمدة ساعات وعدة مرات بالأسبوع وليس بنفس الفعاليه التى أملكها ...
حافظوا عليّ بشرب الكثير من الماء والتقليل من شرب الأدوية ومضادات الألم والالتهاب ولا تشربوا الأعشاب المجهولة التركيب ، ولا أى نوع من الأدويه من دون استشارة الطبيب !
وأخيراً أذكركم بنعم ربكم فالحمد والشكر يديم النعمة ...
دمتم بصحه وعافية ...