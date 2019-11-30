النظام العسكري

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
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ذكر
النظام العسكري:
في زاوية ما من تربية المراهق في مرحلتي المتوسط والثانوي بتطلب إخضاعهم الى نظام عسكري بخصوص إلزامهم بالتكفل ببعض شؤونهم الخاصة، مثل غسل ملابسهم الداخلية، وتوضيب فراشهم بعد الاستيقاظ..
مخ الهدرة:"اغسَلْ المَانْ نْتاعَكْ قَبلْ مَا تَخْرَجْ من الدُوشْ، و طَبّقْ فْراشَكْ كِي تنوضْ"....هو امر غير قابل للنقاش.
 
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