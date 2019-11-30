النظام العسكري :

في زاوية ما من تربية المراهق في مرحلتي المتوسط والثانوي بتطلب إخضاعهم الى نظام عسكري بخصوص إلزامهم بالتكفل ببعض شؤونهم الخاصة، مثل غسل ملابسهم الداخلية، وتوضيب فراشهم بعد الاستيقاظ ..

مخ الهدرة:"اغسَلْ المَانْ نْتاعَكْ قَبلْ مَا تَخْرَجْ من الدُوشْ، و طَبّقْ فْراشَكْ كِي تنوضْ"....هو امر غير قابل للنقاش .