ما قدرتش على ولدي :

لا يزال بعض الآباء للاسف يرددون في كل مجلس: "ماقدرتش على ولدي...ماعُتَشْ قادر نحكم فيه" اعتراف بالضعف، فيه استسلام وتهرب من المسؤولية. نعم قد يواجه الاب تمرد من ابنه او سوء خلق وتعنت من ابنته، لكنه يظل يحاول ويجاهد، مرات ومرات لفرض سيطرته والزام من يعول بقيم الفضيلة والنجاح..أما اذا لم يفعل واسْتَلذَ الظُهور بزي" الخِيخَة" المَغلُوبِ على امره..فهو معترفا بفشله. لم يُحاول ولم يستر امره .

مخ الهدرة: البيوت اسرار. والأبوة جهاد .