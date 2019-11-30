ما قدرتش على ولدي

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
165
النقاط
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العمر
58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
ما قدرتش على ولدي:
لا يزال بعض الآباء للاسف يرددون في كل مجلس: "ماقدرتش على ولدي...ماعُتَشْ قادر نحكم فيه" اعتراف بالضعف، فيه استسلام وتهرب من المسؤولية. نعم قد يواجه الاب تمرد من ابنه او سوء خلق وتعنت من ابنته، لكنه يظل يحاول ويجاهد، مرات ومرات لفرض سيطرته والزام من يعول بقيم الفضيلة والنجاح..أما اذا لم يفعل واسْتَلذَ الظُهور بزي" الخِيخَة" المَغلُوبِ على امره..فهو معترفا بفشله. لم يُحاول ولم يستر امره.
مخ الهدرة: البيوت اسرار. والأبوة جهاد.
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
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النقاط
571
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
أصبت تماما..
فكيف نتوقع أن تقدر على ضبط ولدك
وهو يراك في موقف ضعيف ،
وقد اعلنتها أمامه .!
الله يصلح الحال،،
وبالفعل تربية الأبناء ليست بالشيء السهل
خصوصا في الوقت الحالي
 
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