تكريم ختيتو الوهم

نجمة الأرض
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 7 فيفري 2019
- المشاركات
- 161
- النقاط
- 13
- العمر
- 19
- محل الإقامة
- نسكن في قلب ونتمشى في دم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اهلا وسهلا بأعضاء المنتدى وبزهرته الأخت الوهم أختي التي لم تلدها أمي أختي التي أنجبتها لي الحياة .
أختي الكبرى ربي يخلينا لبعضانا مهما فرقت بيننا المسافات إلا أنك في قلبي دائما .
أنا أراك مثال أعلى وقدوة أقتدي بيها .
ختيتولعزيزة ربي يحفظك لناس ليحبوك ويفرج عليك وتبقى دايمن ضحكة في فممك متفارقهش أنا قلبي يحس بإنسان وأنا رتاحلك قلبي يا ختيتو الله يحفظها خاوة ويجمع بينااتنا نشاء الله .
ذمتي في رعاية الله وحفظه في أمان الله
اهلا وسهلا بأعضاء المنتدى وبزهرته الأخت الوهم أختي التي لم تلدها أمي أختي التي أنجبتها لي الحياة .
أختي الكبرى ربي يخلينا لبعضانا مهما فرقت بيننا المسافات إلا أنك في قلبي دائما .
أنا أراك مثال أعلى وقدوة أقتدي بيها .
ختيتولعزيزة ربي يحفظك لناس ليحبوك ويفرج عليك وتبقى دايمن ضحكة في فممك متفارقهش أنا قلبي يحس بإنسان وأنا رتاحلك قلبي يا ختيتو الله يحفظها خاوة ويجمع بينااتنا نشاء الله .
ذمتي في رعاية الله وحفظه في أمان الله