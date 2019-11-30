تكريم ختيتو الوهم

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
161
النقاط
13
العمر
19
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

اهلا وسهلا بأعضاء المنتدى وبزهرته الأخت الوهم أختي التي لم تلدها أمي أختي التي أنجبتها لي الحياة .
أختي الكبرى ربي يخلينا لبعضانا مهما فرقت بيننا المسافات إلا أنك في قلبي دائما .
أنا أراك مثال أعلى وقدوة أقتدي بيها .
ختيتولعزيزة ربي يحفظك لناس ليحبوك ويفرج عليك وتبقى دايمن ضحكة في فممك متفارقهش أنا قلبي يحس بإنسان وأنا رتاحلك قلبي يا ختيتو الله يحفظها خاوة ويجمع بينااتنا نشاء الله .
ذمتي في رعاية الله وحفظه في أمان اللهimages.jpg
 
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