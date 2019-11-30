ما هي عملة الاثريوم؟

من أين أتت الاثريوم و من قام بإختراعه؟

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شرح Blockchain – Blockchain بالعربي

كيف يمكنني استخدام عملة الاثريوم؟

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سعر الاثريوم مقابل الدولار الامريكي

لماذا تحرك سعر الاثريوم بسرعة كبيرة؟

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أوو يرمز لها () عبارة عن منصة برمجية مفتوحة المصدر تعتمد على تقنية blockchain، والتي تمكن المطورين من بناء و إصدار تطبيقات غير مركزية. إنها في الواقع أكثر من مجرد عملة رقمية، إنها مجرد جزء واحد من عروض الاثريوم. لذلك، إذا هل هي مثل بيتكوين؟ حسناً، الجواب هو نعم ولا!تشترك كل من الاثريوم و بيتكوين في حقيقة أنها بنيت باستخدام تقنية الشبكة العامة الموزعة - المعروفة باسم blockchain أو الكتل المتتالية - و لكن هذا هو المكان الذي ينتهي فيه التشابه. تقدم Bitcoin تطبيقًا واحدًا - نظام العملة الرقمية من نظير إلى نظير الذي يسمح بالدفع عبر الإنترنت. انها في فعلياً عملة في شكلها الأساسي.بينما تستخدم بيتكوين تقنية blockchain لتتبع من يملك بيتكوين، فإن الاثريوم يستخدم blockchain كمنصة لتشغيل أي تطبيق لامركزي تقريبًا. وصفها بلومبرج ذات مرة على أنها "برنامج مشترك يمكن استخدامه من قبل الجميع و لكنه مقاوم للتلاعب". و بالتالي فإن الاحتمالات لا حصر لها حقاًَ!تم إنشاء الاثريوم في الأصل بواسطة Vitalik Buterin، باحث و مبرمج للعملات الرقمية الذي كان يعمل سابقًا في Bitcoin في عام 2013. و شكلت حشود تمويل جماعي عبر الإنترنت عقدت في عام 2014 الجزء الأساسي من تمويل المنصة. بدأ تشغيل النظام في 30 يوليو 2015، و كان مكتظًا بـ 11.5 مليون قطعة منجاهزة للتجربة.في الكتل المتتالية، على عكس من "التعدين" في بيتكوين، يعمل المستخدمون على كسب عملة الاثريوم، و هو نوع من العملات الرقمية التي تغذي شبكة أوسع. بالإضافة إلى كونه عملة الاثريوم عملة مشفرة قابلة للتداول، يتم استخدام عملة الاثريوم أيضًا من قبل المطورين للدفع مقابل الخدمات على شبكة الاثريوم.أفضل طريقة لممارسة التداول باستخدام العقود مقابل الفروقات للعملات المشفرة هو فتح حساب تداول تجريبي مجاني. يمكن لكل من المتداولين المبتدئين و المتداولين المتقدمين الاستفادة من حساب تجريبي، لأنه يوفر تجربة التداول الحية بأكملها، مع كل التحليلات و المعلومات في الوقت الفعلي من الأسواق المباشرة، و لكن دون تعريض رأس المال للخطر. انقر على لافتة أدناه لفتح حساب تداول تجريبي مجاني اليوم!ربما ما يزال يراودك سؤال: و لكن ما هو blockchain ؟ إن تقنية Blockchain عبارة عن مخزن عام غير مركزي لجميع معاملات بيتكوين التي تم تنفيذها في السابق. يشكل عدد معين من معاملات البيتكوين وحدة قاعدة بيانات واحدة، تُعرف باسم "كتلة"، و تقوم كل كتلة بتخزين المعلومات حول الكتلة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تخزن كل معاملة معلومات حول المعاملة السابقة الخاصة بها. بهذه الطريقة، فإن تقنية سلسلة الكتل Blockchain تتيح شفافية كاملة في جميع معاملات عملة البيتكوين على الانترنت.هل اصبج جواب ما هو Blockchain اوضح لك؟ تابع قراءة شرح Blockchain لتتعرف على المزيد.أدخلت البنية التحتية لتقنية سلسلة الكتل blockchain في عملة البيتكوين طريقة ثورية لتخزين البيانات المالية يمكن لأي شخص الوصول إليها، و هي شفافة تمامًا لك، و يتم تطويرها بإستخدام رمز مفتوح المصدر، و لا تنتمي إلى أي شخص أو كيان. بدلاً من ذلك، يتم إجراء صيانة نظام blockchain باستخدام القوة الجماعية لملايين أجهزة الكمبيوتر التي تتحقق من المعاملات و تأكدها، ثم تقوم بإضافتها إلى "block". لا يمكن تعديل أو حذف المعاملات التي تم التحقق منها بشكل جماعي، و بالتالي فإن جميع عمليات بيتكوين نهائية ولا جدال فيها.بهذا المعنى ، يشبه إلى حد ما ويكيبيديا. يتم تحميل كل إدخال و تحريره، لا يتحكم أي شخص في المعلومات الواردة فيه. بالنسبة إلى عملة الاثريوم الخاصة بشركة الاثريوم، تعمل blockchain كنوع من قواعد البيانات، التي تتعقب جميع المعاملات و العمليات التي تتم على شبكة الاثريوم.يتم استخدام عملة الاثريوم بشكل متزايد لدفع ثمن بعض السلع والخدمات عبر الإنترنت داخل شبكة الاثريوم.تتوسع القائمة بإستمرار, فيما يلي بعض الأمثلة كيف يمكنك إنفاق عملة الاثريوم، بما في بذلك:منذ نشأة عملة الاثريوم في عام 2015، أظهرت العملة الرقمية تقدماً بطيئًا في عامها الأول. كان عام 2017 قصة مختلفة تمامًا. بدأت العملة الرقمية العام في مستوى متدني من 7.76 دولار، و بحلول نهاية العام تجاوزت عملة الاثريوم 700 دولار، بزيادة قدرها أكثر من 9000% ! على عكس بيتكوين، الذي سجل أعلى مستوى له في عام 2017، حمل Ether بعض الزخم التصاعدي في أوائل عام 2018، و بلغ ذروته في نهاية المطاف أعلى من 1300 دولار في منتصف يناير.كما هو الحال مع العملات المشفرة الأخرى، على الرغم من ذلك، فقد أثبت عام 2018 أنه عام اختبار ككل بالنسبة إلى عملة الاثريوم، حيث إنخفض سعره تدريجياً منذ تلك النقطة، حيث استقر عند 130 دولارًا تقريبًا بحلول نهاية العام.ما هو سبب الاتجاه الصعودي السريع في عام 2017؟ حسنًا، الإجابة بسيطة و معقدة على حد سواء، و تأتي مع زيادة وعي المستثمرين. مع زيادة إطلاع الجمهور على العملات المشفرة مثل Ether و Bitcoin، زاد الاهتمام نتيجة لذلك. حال عملة الاثريوم هي أكثر إثارة للاهتمام. كان لديها مثل هذا الارتفاع الكبير في السعر على وجه الحصر تقريبًا لأنه يشبه بيتكوين، و قد أراد المستثمرون القفز على القارب مبكرًا عندما كانت الأسعار منخفضة إلى حد ما.بطبيعة الحال، كما هو الحال مع جميع الأسواق، يمكن أن يحدث إنخفاض أيضًا. تمامًا كما كانت المكاسب الرائعة لعام 2017 مدفوعة بنوع من التأثير المضاعف لارتفاع الأسعار الذي دفع طلب المستثمرين، مما أدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى زيادة الطلب، بمجرد أن بدأ السوق في البيع في عام 2018، شهدنا عكس ذلك. أزعج تصحيح الأسعار طلب المستثمرين، مما أدى إلى المزيد من عمليات البيع، مما أدى إلى انخفاض الأسعار و بالتالي كبح الطلب.عملة الاثريوم آمنة مثل أي سوق عملات أخر- و لكن، كما هو الحال مع العديد من الأدوات التي تقدمها Admiral Markets، يمكن أن يكون هناك لحظات من التقلبات العالية، مما يزيد من حرص المتداولين بالطبع. يوصى دائمًا أن يستخدم المتداولون إعدادات حماية التقلب، حيث يمكنهم المساعدة في تقليل المخاطر أثناء التداول. يتم تشجيع المتداولين أيضًا على تعلم كيفية إدارة المخاطر بشكل فعال، لأن تنفيذ ذلك في تعاملاتهم التجارية يمكن أن يساعد إلى حد كبير فيما يتعلق بتقليل المخاطر التي تنطوي عليها التداولات. يمكنك المضاربة على هذا التقلب من خلال تداول العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة مثلعملة الاثريوم مع Admiral Markets.مثل العملات الرقمية الأخرى، بدأ الاثريوم عام 2019، أقل بكثير مما كان عليه في العام السابق. على الرغم من أن السعر استمر في الانخفاض في يناير، إلا أن هناك عنصر استقرار في نطاق السعر في أوائل عام 2019، كما نرى من الرسم البياني أدناه.Admiral Markets MT4 ، مخطط مدته 4 ساعات بين 3 يناير 2019 و 12 فبراير 2019. الوصول: 12 فبراير، 23:45 بتوقيت جرينتشتعافى السعر في شهر فبراير إلى مستوى منتصف شهر يناير عند 120 دولارًا، و هو أعلى بحوالي 50٪ من أدنى مستوى لعام 2018، و الذي سجله في منتصف ديسمبر عندما كان السعر يتراجع حول 80.50 دولار.علاوة على ذلك، كان نطاق التداول أضيق من نوع التقلبات النسبية التي شهدناها في عام 2018. و كان مستوى الارتفاع في ديسمبر 2018 مشابهًا لما كان عليه في يناير 2019: حوالي 160 دولارًا. لم ينخفض السعر أبدًا إلى ما دون 100 دولار في شهر يناير، و لكن كما قلنا سابقًا، إنخفض السعر في ديسمبر بالقرب من 80 دولارًا، و بالتالي كان التداول أكثر تقلبًا في شهر ديسمبر من شهر يناير.مع إعطاء بعض السياق التاريخي لمستويات الأسعار هذه، تباينت قيمة الاثريوم منذ إنشائها قبل أقل من خمس سنوات، كما يتضح من مخطط الأسعار التالي:المصدر: Admiral Markets MT4 ، الرسم البياني الأسبوعي ETH / USD (بين مايو 2016 وفبراير 2019). تم الوصول إليه: 15 فبراير 2019مثل Bitcoin و العملات الرقمية الأخرى، يوفر Ether بديلاً للعملة الورقية. على الرغم من ذلك، فإن دعم الاثريوم هو إمكانية تطوير التطبيقات باستخدام العقود الذكية على منصة Ethereum blockchain. التطلع إلى الأمام، الى أي تطبيقات قد تنطلق إليها، بالطبع، غير مؤكد.كما يقول موقع Ethereum الخاص، فإن البنية التحتية العالمية للمنصة تتيح للمطورين "تخزين سجلات الديون أو الوعود ، ونقل الأموال وفقًا للتعليمات التي تم تقديمها لفترة طويلة في الماضي (مثل الوصية أو العقد المستقبلي) و العديد من الأشياء الأخرى التي لم يتم إختراعها حتى الآن، كل ذلك دون وجود خطر من وسيط أو طرف مقابل. "هل تعلم أنه يمكنك تداول العملات الرقمية مع Admiral Markets؟ بصرف النظر عن العقود مقابل الفروقات على Ethereum، توفر Admiral Markets أيضًا فرصًا لتداول العقود مقابل الفروقات على Bitcoin، والعقود مقابل الفروقات على Litecoin، وعقود الفروقات على Ripple، على سبيل المثال لا الحصر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتداولين أيضًا التداول مع Admiral Markets عبر حساب تداول تجريبي، مما يتيح الفرصة لاختبار استراتيجيات التداول على العملات الرقمية أولاً، قبل الانتقال إلى الأسواق الحية ومحاولة تنفيذها!إليك بعض المزايا الكثيرة لفتح حساب تداول مع Admiral Markets: