ما هي العملات الرقمية؟

اهم العملات الرقمية

فوائد العملات الرقمية التشفيرية

تسمح لاي شخص في اي مكان في العالم، ان يجري عملية تحويل اموال في دقائق لاي شخص في اي مكان اخر.

تتميز بالخصوصية فلا يمكن لاي شخص الاطلاع علي حسابك غيرك انت فقط.

تتميز بنظام امني عبقري، حتي البنوك الكبيرة يمكن اختراق شبكاتها الخاصة، ولكن العملات الرقمية من الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل اختراق نظامها.

وذلك بسبب تعدد المنقبين Miners والذين كل واحد منهم يمتلك سجل لكافة المعاملات المالية من البداية للنهاية.

هناك عشرات الالاف من الاجهزة التي تحتفظ بسلسلة الكتل (blockchain) ( سلسلة الكتل هي عبارة عن سجل لكافة المعلاملات الخاصة بالعملة التشفيرية)

وذلك بسبب تعدد المنقبين Miners والذين كل واحد منهم يمتلك سجل لكافة المعاملات المالية من البداية للنهاية. هناك عشرات الالاف من الاجهزة التي تحتفظ بسلسلة الكتل (blockchain) ( سلسلة الكتل هي عبارة عن سجل لكافة المعلاملات الخاصة بالعملة التشفيرية) انعدام او علي اقل التقدير انخفاض نسبة عمولات التحويل لاقل مستوي ممكن ، عمولة تحويل ضيئلة جدا ولا تقارن ابدا بالعمولات التي يتم احتسابها في الانظمة المالية التقليدية.

سوف تعمل علي انتعاش حركة التجارة ، بسبب سهولة التداول الغير محدودة.

مخاطر وعيوب العملات الرقمية

عدم وجود جهة رقابية يمكن الرجوع لها للاحتكام في حالات النصب والغش، المستخدم مسئول بشكل مطلق عن امواله الرقمية.

عدم وجود بيانات شخصية خاصة بمستخدمي العملة، مما جعلها وسيلة للتداولات المشبوهة مثل تجارة السلاح والمخدرات.

لا يمكن للدولة تقاضي ضرائب علي العمليات التجارية التي تتم من خلال العملات الرقمية.

من المفترض ان الضرائب واحدة من اهم مصادر الدخل لكل دولة، فمنها يتم توفير خدمات صحية وتعليمية للمواطنين.

من ثم العملات الرقمية من الممكن ان تضر بإقتصاد الدول علي المدي البعيد.

من المفترض ان الضرائب واحدة من اهم مصادر الدخل لكل دولة، فمنها يتم توفير خدمات صحية وتعليمية للمواطنين. من ثم العملات الرقمية من الممكن ان تضر بإقتصاد الدول علي المدي البعيد. التذبذب في سعر العملات الرقمية يسبب قلق للكثيرين، ويجعلها اقرب لسوق المضاربات منها كعملة بديلة.

لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل في الوقت الحالي.

فهناك مليارات البشر حول العالم لا يجيدون استخدام الانترنت والتعامل مع التكنولوجيا.

من ناحية اخري هناك الكثيرين الذين لديهم القدرة علي استخدام العملات الرقمية، ولكنهم يشعرون بالريبة والشك تجاهها.

ظهرت العملات الرقمية وظهر معها المزيد من الامل للبعض، والمزيد من القلق للبعض الاخر، فكرة جديدة كليا، اختراع عبقري حتي يُقال ان صاحبها يستحق جائزة نوبل في الاقتصاد.نظام مالي جديد لا يوجد من يتحكم به او يديره، فهو خارج سيطرة الدول والانظمة الاقتصادية التقليدية.هل ستصمد العملات الرقمية امام التحديات التي تواجهها، وسيكون لها وجود في المستقبل ؟هل ستصبح في يوما ما العملات الرقمية بديلا للعملات الورقية؟هل ستشكل العملات الرقمية مصدر تهديد للنظام الاقتصادي الحالي، ام يمكن للدول والحكومات التعايش معها؟لماذا تشكل العملات الرقمية خطرا من الاساس علي الانظمة والدول؟هذه عينة من اسئلة كثيرة تدور في بال الكثير من المخصصين في العمل الاقتصادي، وفي بال حكومات الدول الذكية والواعية. وفي بال الكثير من المهتمين من العوام ايضا.هل هذا يعطيك بعض التلميح لمدي اهمية الموضوع الذي سنتحدث عنه اليوم؟اعلم انك في الغالب، هنا ليس لكي تتعرف علي اجابات لاسئلة من عينة المطروحة بالاعلي.ولكنك تريد ان تفهم ما هي العملات الرقمية من الاساس وكيفية عملها. وكيف يمكنك الحصول عليها، وكيف يتم استخدامها والتداول عن طريقها.في هذا المقال سوف اتناول موضوع العملات الرقمية، من الزاوية التي تريدها انت كمتطلع لفهم موضوع جديد وكيفية التعامل معه.ايضا لمن يهتم سوف تجد في وسط السطور ربما، او في نقاط منفصلة بعض الامور الخاصة بالاسئلة التي تم طرحها بالاعلي.الجدير بالذكر انه الي الان لا احد يمتلك اجابات واضحة ومؤكدة للاسئلة التي تم طرحها بالاعلي.ولكن علي اي حال مجرد طرح هذه الاسئلة والتفكير فيها، هو شيء صحي جدا لك كمستخدم محتمل لهذه العملات.الان دعونا نبدأ الموضوع، ونجعلك تفهم ما هي العملات الرقمية بشكل سهل ومبسط.العملات الرقمية او Digital Currency او cryptocurrency او Electronic Currency او العملات التشفيرية كلها مترادفات لمعني واحد.العملات الرقمية هي عبارة عن عملات ليس لها اي اساس مادي. يتم انتاجها وتداولها واستخدامها في عمليات الشراء، من خلال الانترنت في اغلب الاحيان.يتم التداول فيها بطريقة الند للند او (peer to peer). اي ليس هناك وساطة في التعامل ( علي عكس العملات العادية التي تكون البنوك وسيطة التعامل فيها)العملات الرقمية هي عملات لا مركزية بمعني عدم وجود كيان حكومي او تنظيمي يتولي ادارتها او اصدارها.يعتمد تسجيل ومراقبة عمليات التداول في العملات الرقمية عن طريق المنقبين او miners.ظهر البيتكوين في عام 2009 كأول العملات الرقمية التشفيرية ، والكثير من مستخدمي الانترنت يربطون فكرة العملات الرقمية التشفيرية بعملةولا يعرفون المزيد عن باقي العملات التي ظهرت بعده.الحقيقة الصادمة ان هناك اكثر من 1500 عملة تشفيرية الي الان.ولكن ما يسيطر علي المشهد والاكثر شهرة في عالم العملات الرقمية، عبارة عن قائمة صغيرة من العملات واهمهم:البيتكوين هي العملة الرقمية التشفيرية الاولي، تم ظهورها لاول مرة عام 2009 ، لم يتم الي الان الاعلان عن الاسم الحقيقي لمخترع هذه العملة.ولكن مخترعها اختار اسم ساتوشي ناكاموتو ليكون الاسم الافتراضي له، ولكي ترتبط العملة بهذا الاسم الذي لم نعرف هويته الي الان.تم ظهورها عام 2015 ، وتعتبر هي المنافس الاقوي للاولي وتأتي في الدرجة الثانية من الاهمية.تجاوز سعرها الان 900 دولار.تم اصدارها في نهاية عام 2011 علي يد Charlie Lee.يتراوح سعرها ما بين 200 الي 300 دولار.تم اصدارها عام 2012 من قبل شركة Ripple.علي الرغم من سعرها لا يتجاوز الدولار الواحد إلا انها تعد واحدة من اهم واشهر العملات الرقمية التشفيرية.تم اصدارها عام 2011 يتراوح سعرها ما بين 3 الي 5 دولار.تشبه فكرة عمل العملات الرقمية فكرة عمل المناجم.لو كان هناك جبل يحتوي علي كميات من الذهب، فمن المرجح ان تقوم بعض الشركات بإحضار الالات المناسبة وتبدأ في التنقيب للحصول علي الذهب من هذا الجبل.العملات الرقمية ايضا تقوم علي فكرة التنقيب، فلكي تبدأ في استخراج عملات رقمية عليك بالحصول علي اجهزة كمبيوتر فائقة السرعة.وتقوم بتنزيل البرامج المخصصة في التنقيب وتبدأ عملية التنقيب.ولكن هنا الوضع مختلف في بعض النواحي، فالتنقيب او mining في حالة العملات الرقمية، يكون بهدف حل مجموعة من المعادلات والخوارزميات الرياضية المعقدة.والفائدة هنا تكون عبارة عن منح يقدمها نظام العملة الرقمية للمشفرة لمن يتمكن من حل المعادلات الرياضية هذه.اما فائدة النظام نفسه فتعتمد علي ان المنقبين او Miners، هم الذين يقومون بتسجيل عمليات التداول علي اجهزته الخاصة.من هذا ينبع نظام الامان القوي القائم علي التشفير.هنا نحن نتحدث عن كيفية التنقيب عن العملات الورقية. ولكن هذا لا يعني ان التنقيب هو الطريق الوحيد للحصول علي العملات الرقمية.لكن هناك سوق كبير للعملات يمكنك الشراء من خلاله، ايضا يمكنك ان تبيع منتجك اونلاين مقابل عملات رقمية.فكر بها كهذا نظام مالي لا مركزي، من يقوم فيه بحفظ النظام وتسجيل عمليات التداول بين المستخدمين هم المنقبين، وفي المقابل يمنح النظام عملات جديدة للمنقبين هؤلاء.في الحقيقة نظام عمل العملات الرقمية التشفيرية اكثر تعقيدا من ذلك، ولكنك لا تحتاج اكثر مما تم شرحه بالفعل.في النهاية اود التأكيد علي ان هذا المقال ليس الغرض منه تشجيعك او تخويفك من استخدام العملات الرقمية.ولكن غرضي هنا ان اقدم لك المعرفة.العملات الرقمية الان اصبح لها دور كبير في حركة التداولات عالميا، لذا لا يمكن تغافل ذلك.علي الاقل الان انت تفهم ما هي العملات الرقمية.