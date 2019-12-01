المدير التنفيذي لتويتر سينتقل للعيش في أفريقيا

يعتزم المدير التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي التوجه للعيش في قارة أفريقيا في منتصف العام القادم، بحسب تغريده نشرها على حسابه بالموقع.وقال في التدوينة "إن أفريقيا ستحدد المستقبل، خاصة ما يتعلق بعملة بيتكوين".ولم يحدد دورسي (43 عاما) البلد الأفريقي الذي سيتوجه إليه، لكنه قال إن فترة بقائه هناك ستمتد بين 3 إلى 6 أشهر.