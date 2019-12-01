بدون إجابة طلب مستعجل جدا

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
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إنضم
16 جوان 2009
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السلام عليكم صباخ الخير أهل لمة ِاغلبكم يعرف اني مريضة حاليا راح ندير عملية مستعجلة جدا
هناك من يريد تحويل مبلغ لي من سعودية ولم اجد وسيط من يساعدني اللي عندو اهلو عايشين فسعودية والا راهم فالعمرة يمدولهم دراهم هناك وهوما يعطوني هنا
المهم اي طريقة معوالعلم الاخت لا تريد مع بنك سريع وتعرفو بنك سريع يدي معلومات شخصية وكذا وصعب تحويل من سعودية للجزائر
من فضلكم اللي يقدر يعاوني ما يبخلش امر مستعجل جدا رجاءا. واكون جد شاكرة لكم
 
ام أمينة

ام أمينة

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
6,514
النقاط
851
الجنس
أنثى
السلام عليكم
اختي ليليا ان شاء الله تكوني بخير
و ان شاء الله تلقاي لي يعاونك
درك نرسل الاشارات
موفقة ان شاء الله​
 
ام أمينة

ام أمينة

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
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و الحاضر يعلم الغائب
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,720
النقاط
1,951
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال ام أمينة:
السلام عليكم
اختي ليليا ان شاء الله تكوني بخير
و ان شاء الله تلقاي لي يعاونك
درك نرسل الاشارات
موفقة ان شاء الله​
إضغط للتوسيع...
سلام اختي لباس. والعايلة بنات بخير
والله ما تشكريش مريضة ولازمل
ي عمليه فتونس لازم نروح
بارك الله فيك
 
ام أمينة

ام أمينة

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
6,514
النقاط
851
الجنس
أنثى
قال ليليا مرام:
سلام اختي لباس. والعايلة بنات بخير
والله ما تشكريش مريضة ولازمل
ي عمليه فتونس لازم نروح
بارك الله فيك
إضغط للتوسيع...
ربي يفرج عليك و ربي يشافيك و يعافيك ان شاء الله​
 
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