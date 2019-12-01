السلام عليكم صباخ الخير أهل لمة ِاغلبكم يعرف اني مريضة حاليا راح ندير عملية مستعجلة جدا

هناك من يريد تحويل مبلغ لي من سعودية ولم اجد وسيط من يساعدني اللي عندو اهلو عايشين فسعودية والا راهم فالعمرة يمدولهم دراهم هناك وهوما يعطوني هنا

المهم اي طريقة معوالعلم الاخت لا تريد مع بنك سريع وتعرفو بنك سريع يدي معلومات شخصية وكذا وصعب تحويل من سعودية للجزائر

من فضلكم اللي يقدر يعاوني ما يبخلش امر مستعجل جدا رجاءا. واكون جد شاكرة لكم