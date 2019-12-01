أفضل منصات تداول العملات الرقمية 2020

ما هي منصات تداول العملات الرقمية؟

أنواع المنصات

منصات التداول

منصات

التداول المباشر

الوسطاء

كيفية اختيار منصة التداول

أفضل منصات تداول العملات الرقمية والبيتكوين

بينانس Binance

2. هيوبي Huobi

. اوككس OKEx

كوكوين KuCoin

بيتركس Bittrex

6. بيتفينكس Bitfinex

نظرًا لأن العملات الرقمية أصبحت شائعة جدا ، فقد ضهرت اعداد كبيرة من منصات تداول العملات الرقمية التي تعد الوسيلة الرئيسية اللتي تمكن المستخدمين من التبادل أو التداول والإستثمار. العملات المشفرة متقلبة وهاته سمة جميلة في العملة الرقمية تجعلها مربحة، دعونا أولاً نفهم ما هي بالضبط منصات تداول العملات الرقمية ، وما الذي تفعله و طرق التداول بها، وبعد ذلك يمكننا إلقاء نظرة على قائمة من أفضل منصات تداول العملات الرقمية والبيتكوين لسنة 2019 واللتي يعرفها ويتقنها المختصون والمحترفون ويحتاجها المبتذؤون.تسمح منصات تداول العملات الرقمية و البتكوين للمستثمرين بشراء أو بيع أو المتاجرة بالعملات المشفرة (إما من المال العادي إلى العملة الرقمية أو من عملة رقمية إلى اخرى). تدعم منصات تداول العملات الرقمية في الغالب أفضل 20 عملة حسب كوين ماركت كاب.عموما يبحث الناس عن أمان رأس مالهم من العملات الرقمية ، وبالتالي يفضلون منصات تداول العملات الالكترونية الآمنة التي توفر وظائف رائعة ، وتكون سهلة الاستخدام ومضمونة.– هذه هي مواقع الويب التي تربط بين المشترين والبائعين وتتقاضى رسومًا من كل معاملة.– توفر هذه المنصات تداولًا مباشرًا من شخص لآخر ، حيث يمكن للأفراد من مختلف البلدان تبادل العملات. بورصات التداول المباشر ليس لها سعر ثابت في السوق ، بدلاً من ذلك ، يحدد كل بائع سعر الصرف الخاص به.– هذه هي المواقع التي يمكن لأي شخص أن يزورها لشراء العملات المشفرة بسعر يحدده الوسيط. وسطاء العملة المشابهون يشبهون تجار العملات الأجنبية الوسطاء هم البروكرز بإنجليزية وهم عادة منصات تداول الفوركس.من المهم القيام ببعض البحث قبل بدء التداول. إليك بعض الأشياء التي يجب عليك التحقق منها قبل إجراء أول تداول لك.– أفضل طريقة لمعرفة سمعة منصة التداول هي البحث من خلال مراجعات من المستخدمين الفرديين ومواقع من نفس المجال المعروفة. يمكنك طرح أي أسئلة قد تكون لديك في منتديات مثل BitcoinTalk أو Reddit.– يجب أن تحتوي معظم منصات التداول على معلومات متعلقة بالرسوم على مواقعها على الويب. قبل الانضمام ، تأكد من فهم رسوم الإيداع والمعاملات والسحب. قد تختلف الرسوم بشكل كبير حسب المنصة الذي تستخدمها.– ما هي طرق الدفع او الشحن المتاحة في المنصة؟ عملات رقميةو بيتكوين فقط؟ بطاقة الائتمان والخصم؟ تحويلة بالبنك؟ باي بال؟ إذا كانت هناك خيارات محدودة للدفع في البورصة ، فقد لا يكون من المناسب لك استخدامها خصوصا اذا كنت تريد شراء البيتكوين لأول مرة.تذكر أن شراء العملات المشفرة باستخدام بطاقة ائتمان سيتطلب دائمًا التحقق من الهوية ويأتي بسعر إضافي حيث يوجد خطر أعلى من الاحتيال وارتفاع رسوم المعاملات والمعالجة. سيستغرق شراء العملة المشفرة عبر التحويل البنكي وقتًا أطول بكثير نظرًا لأن البنوك تستغرق وقتًا طويلاً.– تتطلب الغالبية العظمى من منصات تداول البيتكوين في العالم نوعًا من التحقق من الهوية من أجل إجراء عمليات الإيداع والسحب او زيادة حد السحب. سوف تسمح لك بعض المنصات بالبقاء مجهولا. على الرغم من أن التحقق ، الذي قد يستغرق ما يصل إلى بضعة أيام ، قد يبدو وكأنه ألم الى المستخدم ، إلا أنه يحمي البورصة من جميع أنواع عمليات الاحتيال وغسل الأموال.– لا يمكن الوصول إلى بعض الوظائف المقدمة للمستخدمين إلا من بعض البلدان. تأكد من أن المنصة الذي تريد الانضمام إليه تسمح بالوصول الكامل إلى جميع أدوات ووظائف المنصة في البلد الذي تعيش فيه حاليًا، وبالنسبة لشرحنا هاذا اخترنا لكم منصات تداول العملات الرقمية التي تدعم دول : الإمارات ، السعوديه ، الكويت ، قطر ، عمان ، مصر ، الجزائر ، تونس ، المغرب . في حين تبقى بعض الدول العربية محضورة من التعامل بهاته المنصات ويبقى الحل هو منصات تداول العملات الرقمية الآمركزية واللتي تدعم جميع أنحاء العالم.– المنصات المختلفة لها أسعار مختلفة. ستندهش من المبلغ الذي يمكنك توفيره إذا كنت تشتري. ليس من غير المألوف أن تتقلب الأسعار بنسبة تصل إلى 10٪ بل وأكثر من ذلك في بعض الحالات.نتطرق في هذا الشرح للمنصات المركزية لأنها الأشهر حاليا وبها سيولة كبيرة.بينانس منصة غنية عن التعريف ، حيث أنها تحكم سوق العملات الرقمية منذ شهور. وتعتبر. اشهر منصة تداول عند العرب والغرب على حد سواء.هذة المنصة تليق للمبتدئين والمستخدمين المتقدمين. كما أنك لن تواجه مشكلة السيولة أبدًا أثناء استخدام بينانس لأنها تحتل المرتبة الأولى في البورصات الخمسة الأولى في CMC من حيث حجم التداول اليومي.بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تستخدم رموز BNB وهي عملة المنصة الخاصة بهم أثناء التداول ، فيمكنك الحصول على خصم يصل إلى 25 ٪ من رسوم التداول ، وهو مبلغ كبير إذا كنت تتطلع إلى أن تصبح متداول عملات رقمية بدوام كامل.أما بخصوص السحب فهو في حدود 2 بتكوين او 100 بتكوين بالنسبة للحساب المفعل ببطاقة الهوية.كما أنه لديهم لديهم تطبيق الجوال الأكثر تقدما وسهولة الاستخدام لتداول العملات الرقمية على الأندرويد وكذلك iOS. (تطبيق الأندرويد | تطبيق iOS): البتكوين و Bitcoin Cash و Bitcoin Gold و الإثريوم و Ethereum Classic و EOS و DASH و الآيت كوين و NEO و GAS و ZCash و الريبل وغيرها الكثير…منصة هيوبيمنصة للعملات الرقمية ، تأسست في الصين وتدعم حوالي 250 عملة مشفرة. لدى Huobi نسختان مختلفتان – Huobi OTC (الذي يسمح بتداول العملات المشفرة بعملات عادية وبدون رسوم صفرية) و Huobi Pro (أي لإمكانيات التداول المتقدمة).تعتبر هاته المنصة شبيهة لمنصة بينانس حيث لديها قاعدة جيدة من المتداولين ،حجم تداول جيد ، وواجهة مستخدم جميلة بالإضافة لتطبيق الجوال الرائع .لدى ممصة هيوبي ايضا عملتها الخاصة HT.: العملات الرئيسية وعملات اخرى كثيرةمنصة اوككسOKEx هي واحدة من المنصات الأكثر شعبية التي تدعم أكثر من 145 عملة مشفرة ، ومقرها في هونغ كونغ. لديهم حتى العملة- OKB الخاصة بهم. لدى OKEx رسوم تداول معقولة حوالي 0.02٪ إلى 0.2٪ من رسوم الآخد و البائع.لا يتأخر OKEx عندما يتعلق الأمر بالتداول يوميًا ، فهو يعالج ما يقرب من 1.5 مليون دولار في العقود الآجلة للبيتكوين يوميًا. إنها أحد منصات تداول العملات العالمية الموثوقة ودات حجم التداول العالي .: العملات الرئيسية وعملات اخرى كثيرةمنصة كوكوينKuCoin هي عبارة عن منصة تداول رائعة حصلت على الكثير من الإهتمام على مدار الستة أشهر الماضية. لا يمثل هذا الإهتمام مفاجئة بالنظر إلى الفريق الذي يقف خلفها وسهولة الاستخدام والتنقل في واجهة المستخدم.من حيث الحجم أيضًا ، فإنها تحتل المرتبة 25 في CMC ولديها برنامج بحيت يواصلون فيه إضافة عملات / رموز جديدة في المنصة الخاصة بهم بانتظام.تدعم منصة التداول هاته عملات كتيرة الا انها تعاني قليلا من مشكلة السيولة.سجل الانBittrex هي منصة للعملات المشفرة مقرها الولايات المتحدة في سياتل هاته المنصة مشهورة ايضا بين المتداولين ، حيث يعتبر الأمن العامل الأكثر تفرداً بها ، مما يجعلها أحد أفضل منصات تبادل العملة المشفرة في عام 2019. وهناك أكثر من 190 عملة إلكترونية مدرجة هناك ، دون حوالي 284 زوجًا فريدًا.تتقاضى Bittrex نسبة 0.25٪ من كل عملية تداول. يمكن لشركة Bittrex معالجة التداولات بمجرد حدوثها بفضل تصميمها باستخدام الحوسبة المرنة، تحتاج للتحقق من هويتك للاستعمال هاته المنصة.تعد Bitfinex أحد أقدم اللاعبين في سوق منصات تداول العملات الرقمية . تشبه إلى حد كبير Bittrex ، لكنك ستحتاج للتحقق من هويتك للاستعمال هاته المنصةتمتلك Bitfinex حجمًا هائلاً دائمًا ، لذلك لا داعي للقلق بشأن السيولة أثناء الشراء أو البيع في هذه البورصة ، حيث تحتل دائمًا المرتبة بين المراكز العشرة الأولى في CMC.بالإضافة إلى أن واجهة المستخدم التبادلية نظيفة ولديها إرشادات كافية في كل صفحة من شأنها أن تساعد أي مبتدئ على استخدامه بكفاءة.أيضًا ، للبدء في بيتفينكس ، يجب عليك التسجيل والتحقق من هويتك ومصادقة نفسك. عادة ما يستغرق قبولك في المنصة 24 ساعة عمل بعد تقديم إثبات هوية صالح كما تتوفر أيضا على تطبيق جوال جيد بما يكفي لاستخدامه أثناء التداول.