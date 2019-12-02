سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- محل الإقامة
- المقاطعة الادارية تقرت
- الجنس
- ذكر
مهتم لأمرك يا ولدي :
يعود الابن على الخامسة من المدرسة...يضع محفظته.. يغتسل ثم يطلب ما يأكله..وحين يستريح يسأله والده: واش ابابا...واش القرايا اليوم...
مخ الهدرة: هي خطوة بسيطة تنقل بها رسالة: انا مهتم لأمرك يا ولدي.
يعود الابن على الخامسة من المدرسة...يضع محفظته.. يغتسل ثم يطلب ما يأكله..وحين يستريح يسأله والده: واش ابابا...واش القرايا اليوم...
مخ الهدرة: هي خطوة بسيطة تنقل بها رسالة: انا مهتم لأمرك يا ولدي.