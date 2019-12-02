مهتم لأمرك يا ولدي

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
172
النقاط
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58
محل الإقامة
المقاطعة الادارية تقرت
الجنس
ذكر
مهتم لأمرك يا ولدي :
يعود الابن على الخامسة من المدرسة...يضع محفظته.. يغتسل ثم يطلب ما يأكله..وحين يستريح يسأله والده: واش ابابا...واش القرايا اليوم...
مخ الهدرة: هي خطوة بسيطة تنقل بها رسالة: انا مهتم لأمرك يا ولدي.
 
Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
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571
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
نعم ،،
هو كذلك ..
وما أحوج الأبناء لهذه الكلمات البسيطة التي لا يستغرق قولها ثوان ..
مع ضرورة غمرها بالعاطفة..
 
ام أمينة

ام أمينة

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
6,531
النقاط
851
الجنس
أنثى
صحيح
كلمة بسيطة و معناها كبير و هي تجعل الطفل يفهم او يدرك انه مهم بالنسبة لأبويه
مشكور على الموضوع​
 
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