مهتم لأمرك يا ولدي :

يعود الابن على الخامسة من المدرسة...يضع محفظته.. يغتسل ثم يطلب ما يأكله..وحين يستريح يسأله والده: واش ابابا...واش القرايا اليوم ...

مخ الهدرة: هي خطوة بسيطة تنقل بها رسالة: انا مهتم لأمرك يا ولدي .