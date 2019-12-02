ادخل واكتب واحدة فقط

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ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
4,870
النقاط
746
الجنس
ذكر
كلمَه واحِدَه فقَط عبَرْ لنْا

عَنْ إحسَاسُكِ

أحَلامَكِ / آمَالكِ / اشتَياقُُكِ / مشَاعِرُكِ

و .. همُومكِ

كلمَه واحَدَه فقَط

تَختزَلُ بهَا مَا تشَعُر

بَه الآنْ

عَتبْ/وحدة/ غُربَه / ولَه / طيَشْ / فرَح / فرَاغَ / شَغبْ / حزن

كلمَه واحِدَه

فقَط لا أكَثرْ أوَ أقَل تبُثْ بهَا هُنا

فَ قَامُوسَ مشَاعِرُنَا لنْ يُدونُه أحَداً سِوانَا

وانا سأبدا
مشتاق
 
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