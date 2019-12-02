ادخل واكتب واحدة فقط

كلمَه واحِدَه فقَط عبَرْ لنْا



عَنْ إحسَاسُكِ



أحَلامَكِ / آمَالكِ / اشتَياقُُكِ / مشَاعِرُكِ



و .. همُومكِ



كلمَه واحَدَه فقَط



تَختزَلُ بهَا مَا تشَعُر



بَه الآنْ



عَتبْ/وحدة/ غُربَه / ولَه / طيَشْ / فرَح / فرَاغَ / شَغبْ / حزن



كلمَه واحِدَه



فقَط لا أكَثرْ أوَ أقَل تبُثْ بهَا هُنا



فَ قَامُوسَ مشَاعِرُنَا لنْ يُدونُه أحَداً سِوانَا



وانا سأبدا

مشتاق