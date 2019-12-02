ادخل واكتب واحدة فقط

ناصر dz
:: عضو متألق ::
كلمَه واحِدَه فقَط عبَرْ لنْا
عَنْ إحسَاسُكِ
أحَلامَكِ / آمَالكِ / اشتَياقُُكِ / مشَاعِرُكِ
و .. همُومكِ
كلمَه واحَدَه فقَط
تَختزَلُ بهَا مَا تشَعُر
بَه الآنْ
عَتبْ/وحدة/ غُربَه / ولَه / طيَشْ / فرَح / فرَاغَ / شَغبْ / حزن
كلمَه واحِدَه
فقَط لا أكَثرْ أوَ أقَل تبُثْ بهَا هُنا
فَ قَامُوسَ مشَاعِرُنَا لنْ يُدونُه أحَداً سِوانَا
وانا سأبدا
مشتاق
عَنْ إحسَاسُكِ
أحَلامَكِ / آمَالكِ / اشتَياقُُكِ / مشَاعِرُكِ
و .. همُومكِ
كلمَه واحَدَه فقَط
تَختزَلُ بهَا مَا تشَعُر
بَه الآنْ
عَتبْ/وحدة/ غُربَه / ولَه / طيَشْ / فرَح / فرَاغَ / شَغبْ / حزن
كلمَه واحِدَه
فقَط لا أكَثرْ أوَ أقَل تبُثْ بهَا هُنا
فَ قَامُوسَ مشَاعِرُنَا لنْ يُدونُه أحَداً سِوانَا
وانا سأبدا
مشتاق