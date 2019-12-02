السعيد من كان مع الله والأسعد من كان الله معه...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

للفائدة



ومن استعان بالله، مهد له السبل وذلل له الطرق

والسبيل الى نيل ذلك كله بالتعرف على الله سبحانه وتعالى وعلى اسمائه وصفاته من كان مع الله، كان الله معه يكلؤه ويحفظه... ومن عاش مع الله، عشعشت السعادة في قلبه..ومن استعان بالله، مهد له السبل وذلل له الطرقوالسبيل الى نيل ذلك كله بالتعرف على الله سبحانه وتعالى وعلى اسمائه وصفاته

كما قال ابن تميمة عن معرفة الله عز وجل (ان اللذة والفرحة وطيب الوقت والنعيم الذي لايمكن التعبير عنه إنما هو معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيمان به)

وامتلأ قلبه بالله واستغنى عن كل متاع هذه الدنيا. ومن عظم أوامر الله وتعرف عليه سبحانه هانت الدنيا في عينيهوامتلأ قلبه بالله واستغنى عن كل متاع هذه الدنيا.

فاحفظوا الله في قلوبكم، واعينوا من حولكم على ذلك