برنامج رائع لتسهيل حفظ ومراجعة القرآن الكريم عبر إخفاء الآيات وإظهارها

عــزيــز
:: عضو منتسِب ::
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ï»؟ï»؟طبعا لا يوجد شخص مسلم لا يتمنى حفظ القرآن الكريم، وهناك من يجد صعوبة في الأمر، ولكن لحسن الحظ هناك طرق ظهرت في العصر الحديث وهي إمكانية سماع القرآن مسجل في أي وقت نريد وكذلك البرامج التي تساعدنا في الحفظ، ولمن يريد التغلب على هذه الصعاب*بكل بساطة نستمع للقرآن الكريم كثيرا وفي كل الأوقات، وسوف نجد أنفسنا حفظنا الكثير من الآيات دون جهد، والباقي يتم حفظه من خلال الموقع الذي سنشرحه، حيث تختفي جميع الآيات من الصفحة وبمجرد الضغط على آية معينة تظهر كلها، وهكذا ننقر على الآيات واحدة تلوى الآخر حتى تظهر كلها و تسهل علينا الحفظ و المراجعة.
الطريقة عبر جهاز الكمبيوتر:ندخل للرابط التالي:
quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=78_1&m=hafs&qaree=husary&trans=ar_mu
تظهر لنا هذه الصفحة ونقوم بما يلي:
الرقم 1: نضغط على كلمة “خيارات” لإظهار القائمة.
الرقم 2: نضغط على “تمرين الحفظ” من أجل الانتقال لصفحة الحفظ.
الآن تظهر لنا هذه الصورة :
1- نختار أي سورة نريد أن نبدأ الحفظ منها.
2- نختار أي سورة نريد أن نتوقف من الحفظ عندها.
ملاحظة: إذا كانت سورة واحد فقط مثلا سورة النبأ نختارها في الخانتين معا.
الآن تظهر لنا هذه السورة :
كل الآيات تظهر مخفية باستثناء الآية الأولى لأنها رقمها تم تحديده في الخيارات وأيضا يمكن تغييره حسب الرغبة، والآن يمكننا الضغظ على أي آية لإظهارها أو إخفائها وهذا ما يسهل الحفظ كثيرا.
الطريقة عبر الهاتف المحمول:ندخل للرابط التالي من هاتفنا المحمول (نفس الرابط الأول) :
quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=78_1&m=hafs&qaree=husary&trans=ar_mu
وسوف تظهر لنا الصفحة التالية:
نضغط في وسط الصفحة وسوف يظهر لنا مربع به ثلاثة أسطر.
نضغط على المربع الذي أشرنا إليه في الصورة السابقة.
نضغط على عبارة “التلاوة والتحفيظ” كما أشرنا إليها
بالسهم في الصورة السابقة.
نضغط على عبارة “اختبار الحفظ” كما أشرنا إليها بالسهم في الصورة السابقة.
الآن نقوم بتحديد السور التي نريد اختبار حفظها أو السورة التي نريد حفظها ثم ننقر على كلمة “بدء”.
الآن يمكننا الحفظ أو اختبار الحفظ بكل سهولة حيث*يكفي الضغط على الآية المخفية وسوف تظهر.
أما من يريد استعمال البرنامج بدون أنترنت يمكنه ذلك عن طريق تنزيل البرنامج الخاص بالقرآن الكريم حسب جهازه فهو يدعم الأنظمة التالية :
* نسخة الويندوز.
* نسخة اللينكس.
* نسخة الماك.
* نسخة الأندرويد.
* الآيفون والآيباد.
و للتحميل يكفي زيارة الرابط التالي واختيار النظام التشغل الخاص بجهازنا.
برنامج آيات
أو مباشرة من هنا:
لأجهزة الأندرويد:*Ayat - Al Quran - Apps on Google Play
لأجهزة الكمبيوتر:*https://quran.ksu.edu.sa/ayat/?do=download&os=win&type=standard&ver=latest
يمكنكم نشر هذا الموضوع بدون قيود أو حدود دون الإشارة إلى المصدر، ولا تنسوا أن الدال على الخير كفاعله
الطريقة عبر جهاز الكمبيوتر:ندخل للرابط التالي:
quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=78_1&m=hafs&qaree=husary&trans=ar_mu
تظهر لنا هذه الصفحة ونقوم بما يلي:
الرقم 1: نضغط على كلمة “خيارات” لإظهار القائمة.
الرقم 2: نضغط على “تمرين الحفظ” من أجل الانتقال لصفحة الحفظ.
الآن تظهر لنا هذه الصورة :
1- نختار أي سورة نريد أن نبدأ الحفظ منها.
2- نختار أي سورة نريد أن نتوقف من الحفظ عندها.
ملاحظة: إذا كانت سورة واحد فقط مثلا سورة النبأ نختارها في الخانتين معا.
الآن تظهر لنا هذه السورة :
كل الآيات تظهر مخفية باستثناء الآية الأولى لأنها رقمها تم تحديده في الخيارات وأيضا يمكن تغييره حسب الرغبة، والآن يمكننا الضغظ على أي آية لإظهارها أو إخفائها وهذا ما يسهل الحفظ كثيرا.
الطريقة عبر الهاتف المحمول:ندخل للرابط التالي من هاتفنا المحمول (نفس الرابط الأول) :
quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=78_1&m=hafs&qaree=husary&trans=ar_mu
وسوف تظهر لنا الصفحة التالية:
نضغط في وسط الصفحة وسوف يظهر لنا مربع به ثلاثة أسطر.
نضغط على المربع الذي أشرنا إليه في الصورة السابقة.
نضغط على عبارة “التلاوة والتحفيظ” كما أشرنا إليها
بالسهم في الصورة السابقة.
نضغط على عبارة “اختبار الحفظ” كما أشرنا إليها بالسهم في الصورة السابقة.
الآن نقوم بتحديد السور التي نريد اختبار حفظها أو السورة التي نريد حفظها ثم ننقر على كلمة “بدء”.
الآن يمكننا الحفظ أو اختبار الحفظ بكل سهولة حيث*يكفي الضغط على الآية المخفية وسوف تظهر.
أما من يريد استعمال البرنامج بدون أنترنت يمكنه ذلك عن طريق تنزيل البرنامج الخاص بالقرآن الكريم حسب جهازه فهو يدعم الأنظمة التالية :
* نسخة الويندوز.
* نسخة اللينكس.
* نسخة الماك.
* نسخة الأندرويد.
* الآيفون والآيباد.
و للتحميل يكفي زيارة الرابط التالي واختيار النظام التشغل الخاص بجهازنا.
برنامج آيات
أو مباشرة من هنا:
لأجهزة الأندرويد:*Ayat - Al Quran - Apps on Google Play
لأجهزة الكمبيوتر:*https://quran.ksu.edu.sa/ayat/?do=download&os=win&type=standard&ver=latest
يمكنكم نشر هذا الموضوع بدون قيود أو حدود دون الإشارة إلى المصدر، ولا تنسوا أن الدال على الخير كفاعله