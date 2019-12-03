اميرة المدائن
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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- محل الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
الوعي في العقل وليس في العمر، العمر مجرد عدد لأيامك والعقل حصاد فهمك وقناعاتك للحياة.
أضواء على الحياة
هكذا الحياة
الطاعة والتقوى :
ماندم عبد على طاعة الله، ولاخسر من وقف عند حدوده، ولاهان من أكرم نفسه بالتقوى..
برد ونار:
يكفيك من التقوى برد الإطمئنان، ويكفيك من المعصية نار القلق والحرمان..
شتان:
انتماؤك إلى الله ارتفاع إليه، وإتباعك الشيطان ارتماء عليه، وشتان بين من يرتفع إلى ملكوت السموات، ومن يهوي إلى أسفل الدركات .
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
الوعي في العقل وليس في العمر، العمر مجرد عدد لأيامك والعقل حصاد فهمك وقناعاتك للحياة.
أضواء على الحياة
هكذا الحياة
الطاعة والتقوى :
ماندم عبد على طاعة الله، ولاخسر من وقف عند حدوده، ولاهان من أكرم نفسه بالتقوى..
برد ونار:
يكفيك من التقوى برد الإطمئنان، ويكفيك من المعصية نار القلق والحرمان..
شتان:
انتماؤك إلى الله ارتفاع إليه، وإتباعك الشيطان ارتماء عليه، وشتان بين من يرتفع إلى ملكوت السموات، ومن يهوي إلى أسفل الدركات .