أضواء على الحياة...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,305
النقاط
571
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
الوعي في العقل وليس في العمر، العمر مجرد عدد لأيامك والعقل حصاد فهمك وقناعاتك للحياة.
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🌴أضواء على الحياة 🌴
هكذا الحياة
الطاعة والتقوى :
ماندم عبد على طاعة الله، ولاخسر من وقف عند حدوده، ولاهان من أكرم نفسه بالتقوى.. 🌺
برد ونار:
يكفيك من التقوى برد الإطمئنان، ويكفيك من المعصية نار القلق والحرمان..
شتان:
انتماؤك إلى الله ارتفاع إليه، وإتباعك الشيطان ارتماء عليه، وشتان بين من يرتفع إلى ملكوت السموات، ومن يهوي إلى أسفل الدركات .🌺
 
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