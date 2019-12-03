صور سيارات فاخرة باهظة الثمن مُهملة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

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تمتلأ شوارع دبي مؤخرا بالسيارات الفاخرة الباهظة الثمن المهملة، فلا يُمرّ يوم دون أن تترك سيارة فيراري أو بورش في العراء

تعلوها طبقات من الأتربة والرمال والرطوبة.

هذه القصّة الغريبة جعلت العديد يتساءلون عن سبب رمي أصحاب السيارات الفارهة سيارتهم في الشوارع لحال سبيلها؟

والعجيب أن هذه السيارات المهملة من نوع فيراري، بي أم دبليو، مرسيدس بنز، بورش ومن على وزنها... وتصل قيمت

بعضها إلى أكثر من مليون دولار.



والسبب في ترك هذه السيارات الفاخرة مهملة في الشوارع يعود إلى التهرب من دفع أقساطها! فطبقا لقوانين

دولة الإمارات إذا لم يدفع الشخص أقساط السيارة يقبض عليه ويزج في السجن، لهذا يختار أصحاب السيارات تركها

ومغادرة البلاد للهروب من هذه المسؤولية.



وتقوم حكومة دبي بعد مدة بتجميع السيارات المهملة من الشوارع والمآرب ويتم بيعها، لكن حتى تقوم الحكومة بهذه

الخطوة يجب أن تبقى هذه السيارات في الشوراع وتحت أشعة الشمس اللاهبة والعواصف الرملية فترة من الزمن!

بعض الصور منها: