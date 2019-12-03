بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

التوكل على الله

فإن من أجمل ما قد يشعر به قلب المرء هو التوكل على الله

أن تتوكل على الله فيكون حسبك ووكيلك، فشعور أن الله عز وجل يتولاك يشعر القلب هادئ مطمئن يغمر الروح بالتفاول والأمل.. فقط جربوا وضع أيديكم على قلوبكم ورددوا عليهابصوت مسموع بيقين تام "

تولني فيمن توليت



فأيي أذى وأي خطر وأي حرمان يصيبكم، وأنتم في ولاية الله؟!

عندها فقط سيتسلل من بين ثقوب اليأس وميض أمل تزهر به أرواحكم وتتفتح بها قلوبكم فتفوح منها السكينة والطمأنينة مثلما تفوح رائحة عبق الزهور في ساعات النهار الأولية

فأيي أذى وأي خطر وأي حرمان يصيبكم، وأنتم في ولاية الله؟!عندها فقط سيتسلل من بين ثقوب اليأس وميض أمل تزهر به أرواحكم وتتفتح بها قلوبكم فتفوح منها السكينة والطمأنينة مثلما تفوح رائحة عبق الزهور في ساعات النهار الأولية

"وتوعلى العزيز الرحيم، الذي يراك حين تقوم"

عندما يكون المولى سبحانه، هو غايتك الأسمى، لن تطول عتمتك، رغم الحطام الذي صنعته بنفسك، سيتجاوز الله بإذنه عنك بسعيك الصادق، وندمك العاجز، واختناقك المتضرع إليه..

توكل على الله، من به تسمو النفس إلى عليائها، وتبث فيها العزة والعزيمة، وتنجلي عنها الكربات برحماته وأفضاله وتذكر إذ ترى العتمة بادية، قوله "

وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا