مسلمو الروهينجا: "بنغلاديش لا تسمح لأطفالهم بسبل التعليم الجيّد

ناصر dz

ناصر dz

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قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ بنغلاديش لا تسمح لمئات الآلاف من أطفال الروهينجا بالوصول إلى سبل التعليم الجيد، مطالبةً السلطات البنغلاديشية برفع القيود على التعليم في مخيمات اللجوء.
واتهمت المنظمة السلطات البنغلاديشية في تقرير بعنوان "ألسنا بشرا؟"، بانتهاك حق 400 ألف طفل، ممّن هربوا من ميانمار ويعيشون حالياً في مخيمات اللجوء في مدينة كوكس بازار، في التعليم.
وقال بيل فان إزلفلد وهو مساعد مدير حقوق الأطفال في "هيومن رايتس ووتش" لوكالة "رويترز" إنّ "حرمان جيل كامل من التعليم ليس من مصلحة أحد"، مضيفا أنّ "على المجتمع الدولي التصرف ومطالبة بنغلاديش وميانمار بإيقاف هذه السياسات".
وهرب أكثر من 760 ألف مسلم من الروهينجا من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة منذ عام 2017 بعد حملة عسكرية انطلقت إثر هجمات من متمرّدين من الروهينجا.
ويشير تقرير "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ بنغلاديش كانت منعت اللاجئين من الروهينجا من الالتحاق بالمدارس خارج المخيمات أو بالمشاركة في الامتحانات الرسمية. كما منعت وكالات الأمم المتحدة ومجموعات المساعدة الأجنبية من تأمين تعليم معتمد ومعترف به لهم.

كما اتهمت المنظمة ميانمار بعدم موافقتها على الاعتراف باستخدام المنهج الدراسي الرسمي الخاص بها في مخيمات لجوء مواطنيها من الروهينجا.
ونفى رئيس "لجنة الإغاثة والإعادة إلى الوطن" في بنغلاديش محبوب ألام تالوكدر أن يكون أطفال الروهينجا لا يحصلون على التعليم، مشيراً إلى أنّ 4 آلاف طفل يتعلّمون في مراكز داخل المخيمات.
وقال لـ"رويترز": "سيكون على الروهينجا العودة إلى ميانمار"، مضيفاً: "هم ليسوا مواطنينا ولا يمكننا السماح لهم باستخدام مناهجنا الدراسية الرسمية".
 
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اميرة المدائن

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربي يفرج عليهم ان شاء الله
حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
مشكور على الموضوع
جزاك الله خيرا
 
البشير البشير

البشير البشير

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بارك الله فيك اخي الغالي ومشكور كثيرا
الله ينصرهم على القوم الكافرين ان شاء الله
 
ناصر dz

ناصر dz

:: عضو متألق ::
إنضم
14 جانفي 2015
المشاركات
4,890
النقاط
746
الجنس
ذكر
قال اميرة المدائن:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ربي يفرج عليهم ان شاء الله
حسبنا الله ونعم الوكيل لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
مشكور على الموضوع
جزاك الله خيرا
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اللهم امين
 
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