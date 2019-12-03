كرسي المليون دولار

تقصد لما الواحد يجلس عليه يحس بالحماس ويتشجع لكسب المال

هده طرىيقه مثلى للتشجيع وكم ثمنه يا ترى

لو كان في احدى معارضنا لوجدت من يفكر في سرقته قبل التفكير في ما وضع لاجله

بورك فيك اخي البشير