كرسي المليون دولار

البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,325
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
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ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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كرسي المليون دولار مغلّف بطبقة من الزجاج المضاد للرصاص
ويوجد في معرض فني في شمال العاصمة الروسية.
الكرسي صُنع بهدف منح الشعور بطاقة المال وتشجيع الناس على كسبه
ويبثّ فيك الحماس والانطلاقة بقوة لتحقيق الثروة

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في أمان الله
 
sami44

sami44

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
12,215
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
تقصد لما الواحد يجلس عليه يحس بالحماس ويتشجع لكسب المال
هده طرىيقه مثلى للتشجيع وكم ثمنه يا ترى
لو كان في احدى معارضنا لوجدت من يفكر في سرقته قبل التفكير في ما وضع لاجله
بورك فيك اخي البشير
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,325
النقاط
571
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال sami44:
تقصد لما الواحد يجلس عليه يحس بالحماس ويتشجع لكسب المال
هده طرىيقه مثلى للتشجيع وكم ثمنه يا ترى
لو كان في احدى معارضنا لوجدت من يفكر في سرقته قبل التفكير في ما وضع لاجله
بورك فيك اخي البشير
إضغط للتوسيع...
هههه نعم هناك حراسة مشدّدة ولكن اعطاء فرصة للزوار للجلوس فقط من اجل زيادة النشاط والسعي لكسب المال
 
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