البشير البشير
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المرشحين
- إنضم
- 2 أوت 2019
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- 571
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- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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كرسي المليون دولار مغلّف بطبقة من الزجاج المضاد للرصاص
ويوجد في معرض فني في شمال العاصمة الروسية.
الكرسي صُنع بهدف منح الشعور بطاقة المال وتشجيع الناس على كسبه
ويبثّ فيك الحماس والانطلاقة بقوة لتحقيق الثروة
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في أمان الله
*=*=*=*=*=*
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****
كرسي المليون دولار مغلّف بطبقة من الزجاج المضاد للرصاص
ويوجد في معرض فني في شمال العاصمة الروسية.
الكرسي صُنع بهدف منح الشعور بطاقة المال وتشجيع الناس على كسبه
ويبثّ فيك الحماس والانطلاقة بقوة لتحقيق الثروة
******************
في أمان الله