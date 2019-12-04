تهنئة لاختي الغالية السلطانة

ملكة زوجي
:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
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منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 1,810
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعضاء منتدانا الكرام اخواني واخواتي اليوم وصلني خبر اسعدني وسيسعدكم
الخبر : انو اختنا العزيزة السلطانة
رزقت بمولود جديد و الاهم قامت بالسلامة
الف مبروك غاليتي
جعله الله من مواليد السعاده ومن الذريه الصالحه
الله يباركلكم فيه ويربى بعزكم ودلالكم ان شاء الله
ويكون ولد صالح بأذن الله تعالى
ويشفيك في القريب العاجل يارب
حفظ الله زوجك واولادك
ويسرني اخوتي ان تشاركوني بتقديم التهاني للغالية على قلوبنا
اعضاء منتدانا الكرام اخواني واخواتي اليوم وصلني خبر اسعدني وسيسعدكم
الخبر : انو اختنا العزيزة السلطانة
رزقت بمولود جديد و الاهم قامت بالسلامة
الف مبروك غاليتي
جعله الله من مواليد السعاده ومن الذريه الصالحه
الله يباركلكم فيه ويربى بعزكم ودلالكم ان شاء الله
ويكون ولد صالح بأذن الله تعالى
ويشفيك في القريب العاجل يارب
حفظ الله زوجك واولادك
ويسرني اخوتي ان تشاركوني بتقديم التهاني للغالية على قلوبنا