تهنئة لاختي الغالية السلطانة

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,810
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اعضاء منتدانا الكرام اخواني واخواتي اليوم وصلني خبر اسعدني وسيسعدكم

الخبر : انو اختنا العزيزة السلطانة

رزقت بمولود جديد و الاهم قامت بالسلامة

👼👼👼👼👼👼👼👼
💞💞💞💞
الف مبروك غاليتي

🌺🌺🌺🌺🌺

جعله الله من مواليد السعاده ومن الذريه الصالحه
الله يباركلكم فيه ويربى بعزكم ودلالكم ان شاء الله
ويكون ولد صالح بأذن الله تعالى
ويشفيك في القريب العاجل يارب
حفظ الله زوجك واولادك


ويسرني اخوتي ان تشاركوني بتقديم التهاني للغالية على قلوبنا

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