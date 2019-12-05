تأملات قرآنية...

اميرة المدائن
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تأملا قرآنية من سورة ق
كلما شعرت بقسوة قلبك وتحجره أيقظها بآيات سورة وهز صمته وذكره بالقرآن لعله يخاف وعيد (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد )
سورة ق تحيي في القلب رقابة الله تعالى على الإنسان الضعيف من لحظة مولده إلى موته وبعثه وحشره وحسابه فكيف لايستقيم هذا القلب؟ (ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد )
احذر البخل فإنه طريق إلى النار (ألقيا في جهنم كل كفار عنيد*مناع للخير معتد مريب )
آيات الله عز وجل في كونه المقروء في أنفسنا وفيما حولنا دلائل وبراهين بينة واضحة نراها كل حين فهي تبصرة وذكرى لكل عبد منيب... هذه البراهين والآيات فأين العباد الميبين؟!
(ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )
تأمل من (قول) أقل أقوالك مراقب ومكتوب ومشهود عليه فمتى تفكر قبل ان تلفظ أقوالك ؟!وأسال نفسك من سيكتب ماأقول؟ ملك اليمين أم ملك الشمال؟ فكر قبل أن تتكلم وانظر كم
من الأقوال ستبقى حبيسة ...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تأملا قرآنية من سورة ق
كلما شعرت بقسوة قلبك وتحجره أيقظها بآيات سورة وهز صمته وذكره بالقرآن لعله يخاف وعيد (فذكر بالقرآن من يخاف وعيد )
سورة ق تحيي في القلب رقابة الله تعالى على الإنسان الضعيف من لحظة مولده إلى موته وبعثه وحشره وحسابه فكيف لايستقيم هذا القلب؟ (ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد )
احذر البخل فإنه طريق إلى النار (ألقيا في جهنم كل كفار عنيد*مناع للخير معتد مريب )
آيات الله عز وجل في كونه المقروء في أنفسنا وفيما حولنا دلائل وبراهين بينة واضحة نراها كل حين فهي تبصرة وذكرى لكل عبد منيب... هذه البراهين والآيات فأين العباد الميبين؟!
(ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )
تأمل من (قول) أقل أقوالك مراقب ومكتوب ومشهود عليه فمتى تفكر قبل ان تلفظ أقوالك ؟!وأسال نفسك من سيكتب ماأقول؟ ملك اليمين أم ملك الشمال؟ فكر قبل أن تتكلم وانظر كم
من الأقوال ستبقى حبيسة ...