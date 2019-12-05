تأملات قرآنية...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تأملا قرآنية من سورة ق

كلما شعرت بقسوة قلبك وتحجره أيقظها بآيات سورة وهز صمته وذكره بالقرآن لعله يخاف وعيد (

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد





سورة ق تحيي في القلب رقابة الله تعالى على الإنسان الضعيف من لحظة مولده إلى موته وبعثه وحشره وحسابه فكيف لايستقيم هذا القلب؟ ( سورة ق تحيي في القلب رقابة الله تعالى على الإنسان الضعيف من لحظة مولده إلى موته وبعثه وحشره وحسابه فكيف لايستقيم هذا القلب؟ (

ونعلم ماتوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد





احذر البخل فإنه طريق إلى النار ( احذر البخل فإنه طريق إلى النار (

ألقيا في جهنم كل كفار عنيد*مناع للخير معتد مريب

)

آيات الله عز وجل في كونه المقروء في أنفسنا وفيما حولنا دلائل وبراهين بينة واضحة نراها كل حين فهي تبصرة وذكرى لكل عبد منيب... هذه البراهين والآيات فأين العباد الميبين؟!

(

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد