المحاجب 😂😂 تالى ميلحقش 😊😊

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
27 جويلية 2018
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من قلب الاحزان
الجنس
أنثى
السلام عليكم
....
🎇🎇🎇🎇 لماويين منور 🎇🎇🎇🎇
اليوم حبييت نشارككم وصفة مكاش اللى ميحبههاش
بغيرى انا انا 😊😊
✋✋✋✋ المــــــحاجب ✋✋✋✋

اولا
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جبت الجفنة حطيت فيها زوج كيلات سميد رطب وكيلة فرينة
مع ملعقة اكل ملح
وبديت نطم بالماء عادى

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بعد ما تنطم العجينة تاعى لا زم تكون طرية بزاف وتتلاصق فاليد ندلكها لمدة عشر دقائق تقريباا نغطيها بكيس غذائي ونخليها في مكان يكون دافي نوعاا ما باه ترتاح بسرعة
وبعدها
كل ما نتفكر العجينة تاعى نروح وندلها شوياا وقبل ما نبدا نطيب الحبات تاوعى تاع المحاجب نقرص العجينة تاعى اقراص صغيرة ونزيد نخليها ترتاح تقريباا نصف ساعة على الاقل
IMG_20191127_182113.jpg

وبعدها بدا نحل العجينة تاعى بشكل دائري
ونحلها رقيقة بززاااااف يعنى تعود تمشي وحدها كى ترتاح العجينة تاعى نحل بزيت هاذي باينة 😂😂

اياا بعد مانحلها نرش بالزيت فالوسط ونطوي الجوانب

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وبعدها نحط الحشو تاعى ونعاود نغلق عليها 😊😊

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ونطيبهم فالطاجين تكون نار قليلة بزاف ونعود نقلب مرة مرة 😉😉


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اياا دووك تالى ميلحقش 😂😂
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كان هدا موضوعى لليوم ان شاء الله يناينال اعجابكم واستحسانكم
😆😆😆😆

دمتم في رعاية الله وحفظه
😍😍
 

المرفقات

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,321
النقاط
571
العمر
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محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله خرجولك هايلين
يعطيك الصحة
ابعتيلي حقي 😂😍
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
12,249
النقاط
2,301
محل الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
جييييييييييييييييت
يمي يمي والله شي بشهي ما شاء الله عليكي
تسلم ايديكي حبيبة قلبي والله عاملتيهن غير شكل
بصحتكم يا عسل رح اخد حصتي واهرب
 
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