المحاجب 😂😂 تالى ميلحقش 😊😊

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
:: مشرفة ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
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السلام عليكم
....
لماويين منور
اليوم حبييت نشارككم وصفة مكاش اللى ميحبههاش
بغيرى انا انا
المــــــحاجب
اولا
جبت الجفنة حطيت فيها زوج كيلات سميد رطب وكيلة فرينة
مع ملعقة اكل ملح
وبديت نطم بالماء عادى
بعد ما تنطم العجينة تاعى لا زم تكون طرية بزاف وتتلاصق فاليد ندلكها لمدة عشر دقائق تقريباا نغطيها بكيس غذائي ونخليها في مكان يكون دافي نوعاا ما باه ترتاح بسرعة
وبعدها
كل ما نتفكر العجينة تاعى نروح وندلها شوياا وقبل ما نبدا نطيب الحبات تاوعى تاع المحاجب نقرص العجينة تاعى اقراص صغيرة ونزيد نخليها ترتاح تقريباا نصف ساعة على الاقل
وبعدها بدا نحل العجينة تاعى بشكل دائري
ونحلها رقيقة بززاااااف يعنى تعود تمشي وحدها كى ترتاح العجينة تاعى نحل بزيت هاذي باينة
اياا بعد مانحلها نرش بالزيت فالوسط ونطوي الجوانب
وبعدها نحط الحشو تاعى ونعاود نغلق عليها
ونطيبهم فالطاجين تكون نار قليلة بزاف ونعود نقلب مرة مرة
اياا دووك تالى ميلحقش
كان هدا موضوعى لليوم ان شاء الله يناينال اعجابكم واستحسانكم
دمتم في رعاية الله وحفظه
....
لماويين منور
اليوم حبييت نشارككم وصفة مكاش اللى ميحبههاش
بغيرى انا انا
المــــــحاجب
اولا
جبت الجفنة حطيت فيها زوج كيلات سميد رطب وكيلة فرينة
مع ملعقة اكل ملح
وبديت نطم بالماء عادى
بعد ما تنطم العجينة تاعى لا زم تكون طرية بزاف وتتلاصق فاليد ندلكها لمدة عشر دقائق تقريباا نغطيها بكيس غذائي ونخليها في مكان يكون دافي نوعاا ما باه ترتاح بسرعة
وبعدها
كل ما نتفكر العجينة تاعى نروح وندلها شوياا وقبل ما نبدا نطيب الحبات تاوعى تاع المحاجب نقرص العجينة تاعى اقراص صغيرة ونزيد نخليها ترتاح تقريباا نصف ساعة على الاقل
وبعدها بدا نحل العجينة تاعى بشكل دائري
ونحلها رقيقة بززاااااف يعنى تعود تمشي وحدها كى ترتاح العجينة تاعى نحل بزيت هاذي باينة
اياا بعد مانحلها نرش بالزيت فالوسط ونطوي الجوانب
وبعدها نحط الحشو تاعى ونعاود نغلق عليها
ونطيبهم فالطاجين تكون نار قليلة بزاف ونعود نقلب مرة مرة
اياا دووك تالى ميلحقش
كان هدا موضوعى لليوم ان شاء الله يناينال اعجابكم واستحسانكم
دمتم في رعاية الله وحفظه
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240.5 KB المشاهدات: 0