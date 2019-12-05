الأميركيين اشتروا ما يكفي لتسليح كل فرد من أفراد مشاة البحرية الأميركية

البشير البشير
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة (أف بي آي) عن تلقي أكثر من مئتي ألف
طلب فحص مرتبط بشراء أسلحة نارية بمناسبة صفقات "يوم الأسود للتخفيضات" الذي وافق هذا العام
تاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهو ما يمثل ثاني أعلى مبيعات للسلاح منذ اعتماد
مكتب للفحص عام 1998.
وتبرز الأرقام أن الأميركيين اشتروا في نوفمبر الماضي لعام 2019م ما يكفي لتسليح كل فرد من أفراد
مشاة البحرية الأميركية الذين يبلغ عددهم حوالي 182 ألف جندي.
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في أمان الله
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****
كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة (أف بي آي) عن تلقي أكثر من مئتي ألف
طلب فحص مرتبط بشراء أسلحة نارية بمناسبة صفقات "يوم الأسود للتخفيضات" الذي وافق هذا العام
تاريخ 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهو ما يمثل ثاني أعلى مبيعات للسلاح منذ اعتماد
مكتب للفحص عام 1998.
وتبرز الأرقام أن الأميركيين اشتروا في نوفمبر الماضي لعام 2019م ما يكفي لتسليح كل فرد من أفراد
مشاة البحرية الأميركية الذين يبلغ عددهم حوالي 182 ألف جندي.
**************
***
في أمان الله