الطائر المتسول الذي يغضب المارة

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يظل الحيوان يبهرنا كما يبرها الإنسان ، تظل حالات الحيوانات الطريفة والمضحكة تتكرر يوميًا فمثلا شاهدنا من قبل القرد السارق الذي سرق اموال صاحبة والسرطان الذي امسك بالسكين ليقتل صاحبة قبل أن يطهيه في مشهد مضحك جدًا وغيرها من المواقف الغريبة اليوم هنالك طائر يتسول..!حيث قام النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بتداول فيديو طريف جدًا لطائر اثناء قيامة بالتسول على الأرجح في الصين مما اغضب المارة بطريقة استثنائية حيث ظهر الطائر و هو يلتقط العملات المعدنية من المارة ويتم وضعها في حصالته الصغيرة، من الاساليب الجديدة للسرقة أو التسول تدريب الحيوانات لتسول قد تكون شاهدت من قبل الكلاب والقطط يتسولون في شوارع أوروبا ولكن الحديد أن يتسول طائر ..