اغرب 6 حالات وفاه حسب موسوعه جينيس

موسوعة جينيس للأرقام القياسية هو كتاب مرجعى يصدر سنوياً ويحتوى على الأرقام القياسية العالمية المعروفة، ولكن أغرب ما يضم هذا الكتاب هو حالات الوفاة الغريبة التى حدثت فى العالم كله.



تم إصدار أول نسخة من الموسوعة فى 1955 بواسطة شركة جينيس وتعد هذه الموسوعة من أدق المراجع التى يتم الرجوع إليها فى معرفة الأرقام القياسية.



1- فى أحد الحقول تناولت أحد العاملات ماء بارد ، ولكنها أصيبت بالذعر بعد رؤيتها بعض النمل فى الماء ، فسارعت إلى منزلها وشربت مبيد حشرى فحدث لها تشنجات وتوفيت بالمستشفى .



2- غرق عامل يدعى روبرت هيرشى كان يعمل بمصنع للفطائر فى مدينة أوننتجون بولاية بنسلفانيا ، بعد سقوطة فى قدر ملئ بالشيكولاتة.



3- مات من الضحك: بدأ عامل البناء الإنجليزى أليكس ميشيل الضحك دون السيطرة على نفسه وهو يشاهد مسرحية كوميدية تسمى ( ذى جوديز ) وبعد نصف ساعة ، سقط ميتا.



4- فى وارسو بولندا غضبت امرأة غضبا شديدا عندما أبلغها زوجها أنه سيتركها لدرجة أنها ألقت بنفسها من نافذة فى الدور العاشر ، وفى هذه اللحظة نفسها كان الزوجيخرج من المبنى ، فوقعت زوجته عليه وقتلته وعاشت هى.



5- تعرض هنرى زيجلاند من تكساس لإطلاق النار من شقيق محبوبته ، ولكن الطلقة أصابته بعد 20 عاما ، حيث أن فى هذا الوقت أصابت الطلقة شجرة قريبة ، وعندما قام زيجلاند بنسف جذع الشجرة بعد 20 عاما أنطلقت الطلقة وأصابته فى رأسه فقتلته فى الحال.



6- كانت أربع من المشعوذات فى مدينة المكسيك يقمن بإعداد جرعة من خليط يستخدمنه فى الشعوذة ، ولكن أثناء قيامهن بغلى الخليط السحرى من الأعشاب والأمونيا فى مرجل ، ماتت الساحرات الأربع بسبب الأبخرة المتصاعدة.