صور نادرة عن الحج عام 1372 هـ 1953م .. مجلة ناشيونال جيوجرافيك

فيما يلي تقرير يتحدث عن حج عام 1372 هـ ، والصور التقطت بعدسة طالب مسلم اسمه عبدالغفور شيخ من اصل باكستاني والذي يعمل مع والده بجنوب افريقيا ارسله والده لدراسة ادارة الاعمال في جامعة هارفارد الامريكيه.ذهب عبدالغفور الى مقر المجله في العاصمه واشنطن واخبرهم انه ذاهب الى مكه المكرمه لاداء فريضة الحجوتصوير الحج لطبعها في عدد من اعداد المجله وتعريف العالم الغربي بشعائر الاسلام المقدسه وافقت المجله واعطته كاميرتين ملونتين وعاد لهم بصور رائعه عرضت في ذلك العدد.يتبيع