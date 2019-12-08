افضل تطبيق قراءة وتحميل الصحف والجرائد الجزائرية اليومية بدون نت

xavihichem2424
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 27 جويلية 2016
- المشاركات
- 43
- النقاط
- 3
السلام عليكم اعضاء وزوار منتدة المة الجزائرية يسرنا تقديم لكم تطبيق رائع ومفيد لكل مهتم بالاخبار الوطنية والعالمية
مميزات التطبيق
متابعة اخبار الجزائر العاجلة اول باول بحيث يتم تحديث اخبار جديدة كل ساعة وعلى مدار 24/24
امكانية قراءة الجرائد والصحف الورقية الجزائرية او تحميلها على الجهاز بصيغة pdf
يمكن قراءة الاخبار بدون انترنت بحيث يحتاج التطبيق الى توصيل واحد بالنت لتحميل الاخبار اوتوماتيكيا بعدها تبقى على الهاتف ويمكن قراءتها في مكان واي وقت
التطبق ذو واجهة مميزة وسهلة الاستخدام تساعد كافة المستويات
تطبيق خفيف ولا يستهلك موارد الهاتف وكذا ذو مساحة اقل من 18 ميجا
ومميزات اخرى كثيرة وفيردة نترككم لاكتشافها بعد تحميل التطبيق
صور من التطبيق
تحميل التطبيق من هنا
قراءة وتحميل الصحف والجرائد الجزائرية