افضل تطبيق قراءة وتحميل الصحف والجرائد الجزائرية اليومية بدون نت

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xavihichem2424

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 جويلية 2016
المشاركات
43
النقاط
3
قراءة وتحميل الصحف والجرائد الجزائرية

السلام عليكم اعضاء وزوار منتدة المة الجزائرية يسرنا تقديم لكم تطبيق رائع ومفيد لكل مهتم بالاخبار الوطنية والعالمية
مميزات التطبيق
متابعة اخبار الجزائر العاجلة اول باول بحيث يتم تحديث اخبار جديدة كل ساعة وعلى مدار 24/24
امكانية قراءة الجرائد والصحف الورقية الجزائرية او تحميلها على الجهاز بصيغة pdf
يمكن قراءة الاخبار بدون انترنت بحيث يحتاج التطبيق الى توصيل واحد بالنت لتحميل الاخبار اوتوماتيكيا بعدها تبقى على الهاتف ويمكن قراءتها في مكان واي وقت
التطبق ذو واجهة مميزة وسهلة الاستخدام تساعد كافة المستويات
تطبيق خفيف ولا يستهلك موارد الهاتف وكذا ذو مساحة اقل من 18 ميجا

ومميزات اخرى كثيرة وفيردة نترككم لاكتشافها بعد تحميل التطبيق

صور من التطبيق











تحميل التطبيق من هنا
قراءة وتحميل الصحف والجرائد الجزائرية
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.algeria48com.app.algeria48
 
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