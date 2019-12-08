افضل تطبيق قراءة وتحميل الصحف والجرائد الجزائرية اليومية بدون نت

قراءة وتحميل الصحف والجرائد الجزائرية

السلام عليكم اعضاء وزوار منتدة المة الجزائرية يسرنا تقديم لكم تطبيق رائع ومفيد لكل مهتم بالاخبار الوطنية والعالميةمتابعة اخبار الجزائر العاجلة اول باول بحيث يتم تحديث اخبار جديدة كل ساعة وعلى مدار 24/24امكانية قراءة الجرائد والصحف الورقية الجزائرية او تحميلها على الجهاز بصيغة pdfيمكن قراءة الاخبار بدون انترنت بحيث يحتاج التطبيق الى توصيل واحد بالنت لتحميل الاخبار اوتوماتيكيا بعدها تبقى على الهاتف ويمكن قراءتها في مكان واي وقتالتطبق ذو واجهة مميزة وسهلة الاستخدام تساعد كافة المستوياتتطبيق خفيف ولا يستهلك موارد الهاتف وكذا ذو مساحة اقل من 18 ميجاومميزات اخرى كثيرة وفيردة نترككم لاكتشافها بعد تحميل التطبيقتحميل التطبيق من هنا