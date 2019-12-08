رائحة الخريف:

مع بداية كل خريف، تطاردني صور ابي رحمه الله وهو يُحَضر ليلا مستلزمات جني التمور من صناديق، وقفاف، وحبل، و"كَرْكابُو"، ومنجل طويل، ودلو الماء). ولم يستطع العطر الذي اضعه كل يوم قبل التوجه الى الجامعة ان يمنع تعلق جيوب انفي برائحة نار الخريف(الكبَّارَة) ولا برائحة العشب وهو يعانق النَّدى..ورائحة الشّاي عند الضحى