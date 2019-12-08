القوامة ومفهومها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



حياكم الله رواد او سكان هذا المنتدى الطيب

جئتكم بموضوع طيب ان فهمناه كما يجب ان شاء الله

الموضوع هو القوامة.

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‏القوامة من أكثر المفاهيم الشرعية الإجتماعية التي تعرضت للتشويه وتحريف المعنى.



فبين من يدعي أن القوامة تكليف وليس بها تشريف وبذلك تم صياغة القوامة بشكل يصب في فكرة(التمحور حول الأنثى)

ومنهم من أدعى أن القوامة تعني النفقة.



فما مفهومكم للقوامة؟



ماذا لو كانت القوامة كف لأهوائنا وملذاتنا هل يقف الواحد منا عند الحد الذي يؤمر به؟



هل القوامة هي مجد ضائع او مسلوب ام ثقل نحن عنه متنازلون؟