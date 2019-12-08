بروفيسور ياباني يقدم بحثاً مدهشاً

قدم بروفيسور ياباني بحثاً مدهشاً

الحموضة ليست بسبب الطعام الخطأ إنما بسبب القلق

إرتفاع الضغط ليس للإفراط في الملح بل لعدم ضبط المشاعر والعواطف

الكسل أهم مسببات الكوليسترول وليس أكل الدهون

من أسباب الأزمة لا كما يتبادر للذهن أختلال توزيع وكمية الأكسجين بل الحزن سبب خلل عمل الرئتين

داء السكري : الأنانية وصلابة الرأي عوضاً عن الإفراط في الجلوكوز

داء الكبد من مسبباته الإحباط و كسر الخاطر وليس إختلال وعدم انتظام النوم

أدواء القلب وتصلب الشرايين ليس من إنسداد أو قلة تدفق الدم بل الإبتعاد عن الهدوء وسلامة الصدر

و خلص أن نسب أسباب الامراض كالتالي :

٥٠٪؜ أسباب روحية

٢٥٪؜ أسباب نفسية

١٥٪؜ أسباب اجتماعية

١٠٪؜ أسباب عضوية لذا ان أردت ان تحياحياة صحية سليمة راقب عقلك وبالأخص قلبك من هذه الإدواء والعلل

الحسد الضغائن الكره الغضب الأنانية التعنت التهور الحزن والكسل لا تشمت لا تحتقر لا تتكبر سامح و أعف

أذكر الله بيقين صلي بخشوع كن دائما علي وضوء و أحسن في الظنون و جانب مراد النفس اصل البلية تصدق وانفق تذكر داووا مرضاكم بالصدقة ما استطعت واقلها الوجه الطلق ...