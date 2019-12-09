أفضل المدن والمناطق السياحية في جنوب افريقيا كيب تاون جوهانسبرغ

لكل عشاق السياحة في جنوب افريقيا اليكم افضل المدن والمناطق السياحية في جنوب افريقيا ومدينة كيب تاونتعد هذه المدينة في المرتبة الثانية من ناحية المساحة في جنوب أفريقيا حيث تعد كيب تاون مزيجاً من الثقافات والحضارات المتنوعة بالإضافة الى طبيعتها الخلابة التي تبدأ من بداية جبل التيبيل وتبقى مستمرة حتى بو كاب ذات الألوان العصرية والجميلة انتهاءاً بحي الاعمال الجديد، يمكنك زيارة جبل الطاولة الموجودة في الحديقة الوطنية والذي سيبهرك بالمشهد الذي يضفيه على الحديقة والتي هي وجهة استقبال لكل من الشعب والسياح.هي العاصمة الرئيسية لغوتنغ وتتميز بالحياة الجميلة فيها وتطورها الدائم على مر السنين وهي المدينة الاكبر في البلاد ويجتمع فيها العديد من الثقافات المتنوعة مع الأماكن التاريخية الكثيرة التي تجعل السائح فرِحاً بالمغامرات التي يمكن ان يقوم بها في المدينة وإن جوهانسبرغ من اكثر المدن التي تجذب السياح لما فيها من أنشطة سياحية واماكن كثيرة يمكن أن تزورها وهو غير مقيّد بأماكن معينة فالمكان مفتوح له على أوسع ابوابه.مدينة شاطئية ممتلئة بالمشاهد الهندية وثقافات متنوعة وموزّعة في كل مكان يمكنك الذهاب الى غولدن مايل للتمتع بركوب الأمواج واصطياد الاسماك وهي مدينة ممتلئة بمعالم الجذب التي تجعل وقت العائلة ممتع ومسلّي كثيراً في اكتشاف اماكن جديدة، وتستطيع الذاهب الى حديقة ديربان النباتية الموجودة على سفح جبل هيل إذ تعد من الحدائق القديمة في المنطقةجزيرة روبن Robben Island تعد من الأماكن السياحية المشهورة في المدينة كما أنها تعد واحدة من مواقع التراث العالمي الثلاثة لليونسكو في كيب تاون، تقع على بعد 7كم من ساحل المدينة وهي جزيرة صغيرة، طولها 3.3كم وعرضها 1.9كم، اشتهرت بأنها كانت موقعاً للسجن الذي احتجز فيه العديد من السجناء السياسيين الأكثر شهرة في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، ويعد السجن السابق في الجزيرة من أهم معالم الجذب السياحي في روبن حيث يقصده السيّاح للتعرف على طبيعة المكان وتاريخه، وهناك أماكن أخرى مثيرة للاهتمام في الجزيرة منها منارة جزيرة روبن الرائعة التي ينبعث منها شعاع من الضوء المرئي على مسافة 24 ميلاً بحرياً.جبل الطاولة Table Mountain يطل الجبل المذهل على المدينة في مشهد رائع وكأنه يحتضن المدينة ويحوطها، ويحيط به منحدرات حادة توفر إطلالات خلابة على المدينة والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي، ويمكنكم الوصول إلى أعلى الجبل باستخدام التلفريك الذي يأخذك في جولة ممتعة على ارتفاع حوالي 765م ويحمل تقريباً 65 راكباً، ويتميز بقاعدة متحركة تتيح للزائرين مشاهدة جميع أنحاء وجوانب المدينة، ويمكن لمحبي المغامرات الوصول إلى أعلى قمة الجبل عبر التسلق في رحلة تستغرق حوالي ساعتين، ويعتبر منتزه جبل الطاولة الوطني أحد المعالم الأكثر شهرة وشعبية في المدينة محلياً وعالمياً، ويحتضن المنتزه حوالي 2200 نوع من النباتات و1470 نوع من الأزهار النادرة.واجهة فيكتوريا وألفريد البحرية Victoria & Alfred Waterfront تعتبر هذه الواجهة البحرية الساحرة في المدينة من وجهات السياحة الرائعة في جنوب إفريقيا والأكثر زيارة بمعدل 24 مليون زائر سنوياً، وتقع الواجهة في أقدم ميناء يعمل في نصف الكرة الجنوبي، وتتميز بوجود المناظر الخلابة حيث تحيط بها مياه المحيط ويوجد خلفها منتزه جبل الطاولة، وقد تم تصميمها كمشروعٍ متعدد الاستخدامات يغطي 123 هكتاراً ليشمل العقارات السكنية والتجارية والفنادق والمطاعم والمرافق الترفيهية للزوار المحليين والدوليين، كما تتضمن الواجهة العديد من المواقع التراثية والمعالم السياحية المشهورة، وتلعب دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية للبلاد بشكلٍ عام، حيث تجدها بين جزيرة روبن وجبل الطاولة فهي توفر مناظر رائعة للجبال والمحيط.شاطئ بولدرز مستعمرة البطريق Boulders Beach Penguin Colony بولدرز هي قرية صغيرة تقع على بعد حوالي 60 كم جنوب المدينة بين بلدة سيمون وكيب بوينت، تشتهر بكونها مستعمرة البطاريق الأفريقية التي تعيش على الشواطئ الرملية المحمية، تتميز البطاريق الموجودة في بولدرز بأنها متسامحة للغاية مع البشر، يقع شاطئ بولدرز بالقرب من جبل الطاولة ويعتبر من أجمل وأشهر الشواطئ الموجودة في جنوب افريقيا وتزين الصخور الغراتينية جوانبه، كما أنه يشتهر بكونه موطناً لمستعمرة من البطاريق الإفريقية التي استقرت فيه عام 1982م، وتتكون المستعمرة من 3000 بطريق يعيشون في حرية مطلقة ضمن المحمية الطبيعية، ويمكن للسيّاح الاستمتاع بالسباحة مع أطفالهم وركوب قوارب التجديف والتقاط أجمل الصور مع البطاريق.